Per gli sportivi, ma non solo, nuova palestra a Maison Rosset di Nus

Maison Rosset da anni è un fiore all’occhiello della Valle d’Aosta per la della ristorazione, poi lo è diventata per l’accoglienza. Ora l’agriturismo Maison Rosset a Nus è diventato un centro per il benessere fisico. Infatti Patrick Petrarca, un giovane e valente massofisioterapista, ha allestito – presso Maison Rosset – un’elegante palestra ricavata da locali a volta che aiutano la distensione.

Una palestra particolarmente attrezza per l’allenamento funzionale che, come spiega Patrick, “il cui obiettivo è mantenere e recuperare l'elasticità e la tonicità muscolare”. Il fisioterapista lavora gruppi di 2/3 persone all'ora per fare un lavoro mirato al dimagrimento o alla bonificazione generale".

Oltre alla palestra a volta ci sono due camerini riservati ai massaggi decontratturanti, sportivi ma anche e soprattutto massofisioterapia.

L’allenamento funzionale si esegue rispecchiando quasi totalmente i movimenti naturali del corpo agendo in profondità nella muscolatura e aiuta a ad avere un corpo in forma e tonico secondo le sue forme naturali, senza andare ad appesantire la figura, ma solo definendola dal punto di vista muscolare.

L’allenamento funzionale consente di essere agili e forti e di definire la muscolatura dimagrendo nei punti di eccesso di grassi senza troppa fatica.

A Maison Rosset di Nus, dunque, oltre a gustare gli ottimi piatti della tradizione culinaria valdostana, riposare in relax nelle eleganti camere, è possibile tenersi in forma con i programmi personalizzati studiati da Patrick.