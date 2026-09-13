Aosta Boxing Night IV, il ring si accende. Macrì torna alla vittoria, ma la Rocky Gym lancia l’allarme

Il PalaMiozzi si è acceso per la grande boxe. Sabato 12 settembre Aosta ha ospitato la quarta edizione dell’Aosta Boxing Night, una giornata interamente dedicata al pugilato che ha portato sul ring 20 incontri tra Under Card, programma pomeridiano e Main Card serale.

A prendersi la scena è stata soprattutto Federica “La Cattiva” Macrì, unica pugile professionista valdostana, tornata sul ring davanti al pubblico di casa dopo la difficile esperienza dello scorso aprile in Spagna, dove aveva affrontato la sfida per il titolo europeo.

La valdostana ha risposto nel modo migliore: vittoria ai punti, netta e convincente, contro la serba Jasmina Nad, del Team Luka Popovich Boxing. Un match reso ancora più delicato dal cambio di avversaria avvenuto nelle ultime due settimane, ma che Macrì ha affrontato con determinazione e professionalità.

Per “La Cattiva” non è stata soltanto una vittoria. È stato soprattutto un ritorno. Dopo la parentesi europea, la pugile valdostana ha mostrato di aver già ritrovato condizione, convinzione e voglia di guardare avanti. Un punto di ripartenza verso nuovi obiettivi.

Il successo di Macrì ha chiuso una giornata particolarmente positiva per i colori della Rocky Gym Cral Cogne Aosta. Dieci pugili della società sono saliti sul ring, accompagnati dal lavoro quotidiano del maestro Luca De Carolis, con un bilancio complessivo di 7 vittorie, una sconfitta e 2 pareggi.

Tra le prestazioni più convincenti quella di Davide Attanasio, protagonista di un combattuto confronto contro il quotato Desmond Iseghoniseh, superato ai punti al termine di quattro round intensi.

Applausi anche per il giovanissimo Jastin Koceku, appena 15 anni, capace di imporsi nettamente ai punti su Christian Venturini. Per lui il record sale a 19 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

Nel programma professionistico è arrivato anche il successo di Andrea Damiani, che ha superato Yuri Zanoli dopo sei round combattuti.

La giornata era iniziata nel pomeriggio con una lunga Under Card, per poi proseguire in serata con la Main Card e con gli incontri del circuito Elite Top Fight, che hanno ulteriormente alzato il livello tecnico e spettacolare della manifestazione.

Il circuito Elite Top Fight ha portato sul ring tre match particolarmente combattuti.

Nei 75 kg il professionista trentino Yasiel Limonta ha superato Jurind Sinaj del Team Dibisceglia/Colucci al termine di una vera battaglia.

Nei 60 kg successo di Marta Masini, del Clan Area, contro la greca Mariana Hysolli della Golden Fighter Greece.

A chiudere il programma è stata Martina Di Franco, della La Dama Kombat, che nei 57 kg ha superato la siciliana Noemi Romano in uno degli incontri più combattuti della serata.

A fare da cornice alla manifestazione un PalaMiozzi gremito durante la Main Card, ulteriore conferma di un interesse crescente nei confronti del pugilato in Valle d'Aosta.

Sul palco e a bordo ring hanno contribuito allo spettacolo i presentatori Enrico, Andrea e Vale, le ring girls Tosca e Cloe, atlete della scuola valdostana di pole dance “Made of Steel” di Erika Scarupa, le ragazze immagine Martina e Jasmina e il DJ Pytch.

La crescita dell'Aosta Boxing Night è stata accompagnata fin dalla prima edizione, nel 2023, dal Comune di Aosta, che ha sostenuto il progetto riconoscendone il valore sportivo e sociale.

Un ruolo particolare è stato svolto dall'assessora allo Sport Alina Sapinet, che ha seguito il progetto fin dagli inizi e ne ha sottolineato nel tempo la capacità di promuovere la pratica sportiva, l'aggregazione e l'avvicinamento dei giovani alla disciplina.

Un sostegno che ha contribuito a consolidare l'evento e l'ambizione degli organizzatori di trasformarlo in un appuntamento sempre più importante nel calendario sportivo cittadino.

Fondamentale, inoltre, il contributo degli sponsor e delle imprese valdostane che hanno sostenuto economicamente la manifestazione.

Dietro le luci del ring e il successo della quarta edizione c'è però una questione che rischia di mettere in discussione il futuro stesso del progetto.

La Rocky Gym Aosta sta infatti per perdere la palestra di Corso Lancieri.

Una situazione che preoccupa la società perché quella palestra non è soltanto un luogo dove allenarsi. È uno spazio nel quale ogni giorno si incontrano oltre 200 giovani e giovanissimi, impegnati in un percorso sportivo che negli anni è diventato anche occasione di socialità, integrazione e aggregazione.

Da mesi la società è impegnata nella ricerca di una nuova sede, ma al momento non è stata individuata una soluzione concreta.

Ed è qui che il problema assume una dimensione che va oltre lo sport.

Perdere la palestra significherebbe mettere a rischio un'attività quotidiana costruita negli anni e che coinvolge centinaia di ragazzi. Ma potrebbe significare anche mettere in discussione la possibilità di continuare a far crescere l'Aosta Boxing Night, manifestazione che in quattro edizioni ha saputo portare ad Aosta pugili valdostani, italiani e stranieri e riempire il PalaMiozzi.

Il paradosso è evidente: proprio nel momento in cui la boxe valdostana mostra di essere viva, capace di attirare pubblico e di produrre risultati, la società che rappresenta una parte importante di questo movimento rischia di rimanere senza una sede.

La vittoria di Federica Macrì, i successi dei giovani pugili, il pubblico del PalaMiozzi e la crescita dell'Aosta Boxing Night raccontano dunque una realtà sportiva in espansione.

Adesso, però, quella realtà ha bisogno di una casa.

E il messaggio che arriva dalla Rocky Gym è chiaro: non si tratta soltanto di trovare una nuova palestra, ma di evitare che un progetto sportivo e sociale costruito negli anni venga interrotto proprio nel momento della sua maggiore crescita.

I risultati

Under Card – pomeridiana

Nicolò Crea (Rocky Gym Cral Cogne), Allievi 12 anni 50 kg, vince su Christian Loro.

(Rocky Gym Cral Cogne), Allievi 12 anni 50 kg, vince su Christian Loro. Daniel Denaro (Skull Boxe Canavesana) supera ai punti Jaele Reyes (Rocky Gym Cral Cogne), U17 57 kg.

(Skull Boxe Canavesana) supera ai punti (Rocky Gym Cral Cogne), U17 57 kg. Carola Nicolosi (Clan Area) vince prima del limite su Luna Da Ros (Orbassano Boxe), U17 54 kg.

(Clan Area) vince prima del limite su Luna Da Ros (Orbassano Boxe), U17 54 kg. Selin Bunduchi (Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Emanuel Muca (Boxe Sanremo), U17 63 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Emanuel Muca (Boxe Sanremo), U17 63 kg. Pareggio tra Mark Joshua (Clan Area) e Nicholas Mazzoni (Torakai Boxe), Elite 65 kg.

(Clan Area) e Nicholas Mazzoni (Torakai Boxe), Elite 65 kg. Ahmed Khazri (Rocky Gym Cral Cogne) vince per KO al secondo round su Samuele Cunto (Torakai Boxe), Elite 80 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) vince per KO al secondo round su Samuele Cunto (Torakai Boxe), Elite 80 kg. Pareggio tra Martina Serra (Clan Area) e Chiara Girardi (DMS Team), Elite 51 kg.

(Clan Area) e Chiara Girardi (DMS Team), Elite 51 kg. Rayane Zaccuri (Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Omar Jouida (Skull Boxe Canavesana), Elite 75 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Omar Jouida (Skull Boxe Canavesana), Elite 75 kg. Layth Behlaj Saad (Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Thomas Cauda (Skull Boxe Canavesana), Elite 90 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Thomas Cauda (Skull Boxe Canavesana), Elite 90 kg. Pareggio tra Marian Balaoi (Rocky Gym Cral Cogne) ed Edoardo Bondor (Boxe Chieri), Elite 85 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) ed Edoardo Bondor (Boxe Chieri), Elite 85 kg. Matteo Stazewsky (Clan Area) vince su Manuel Piras (Boxe Sanremo), Elite 75 kg.

(Clan Area) vince su Manuel Piras (Boxe Sanremo), Elite 75 kg. Pareggio tra Christian Lombardi (Rocky Gym Cral Cogne) e Samuele Mulè (DMS Team), Elite 60 kg.

Main Card – serale

Jastin Koceku (Rocky Gym Cral Cogne) vince nettamente ai punti su Christian Venturini (La Spezia Boxe), U17 60 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) vince nettamente ai punti su Christian Venturini (La Spezia Boxe), U17 60 kg. Pareggio tra Elamin Moziane (DMS Team) e Nicolò Zafarana (All Boxing Team), Elite 55 kg.

Davide Attanasio (Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Desmond Iseghoniseh, Elite 75 kg.

(Rocky Gym Cral Cogne) supera ai punti Desmond Iseghoniseh, Elite 75 kg. Andrea Damiani (DMS Team) supera Yuri Zanoli (Gladiator Boxe) nel match professionistico.

(DMS Team) supera Yuri Zanoli (Gladiator Boxe) nel match professionistico. Federica “La Cattiva” Macrì vince contro Jasmina Nad, pugile serba del Team Luka Popovich Boxing, nel match professionistico.

Elite Top Fight