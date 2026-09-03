Pugilato: Grande boxe al PalaMiozzi con la quarta "Aosta Boxing Night"

La grande boxe torna protagonista nel capoluogo valdostano per la quarta edizione dell'Aosta Boxing Night, in programma sabato 12 settembre al PalaMiozzi.

L'evento, promosso da Area Sport e dalla Rocky Gym Cral Cogne Aosta in collaborazione con il circuito ligure Elite Top Fight e il Comune di Aosta, proporrà un'articolata giornata sportiva con 21 incontri complessivi (16 dilettantistici e 5 professionistici). Sul ring si sfideranno atleti locali, boxeur provenienti da varie regioni d'Italia e professionisti arrivati da Cuba, Serbia, Algeria e Grecia.

La manifestazione sarà suddivisa in due momenti distinti:

Prima card (dalle ore 15.00): incentrata sui giovani talenti, sugli esordienti e sui pugili del settore giovanile della Rocky Gym.

incentrata sui giovani talenti, sugli esordienti e sui pugili del settore giovanile della Rocky Gym. Main card (dalle ore 20.00): otto sfide di alto livello dilettantistico e professionistico integrate da uno show con dj set, presentatori e luci.

Il main event della serata segnerà il ritorno sul ring davanti al pubblico di casa della ventiseicenne campionessa valdostana Federica "La Cattiva" Macrì nella categoria pesi minimosca.

L'anteprima ufficiale dell'evento si terrà venerdì 11 settembre dalle 18.30 alle 19.00 presso il Café Du Centre in Piazza Chanoux, dove si svolgeranno le operazioni di peso ufficiali e il tradizionale face to face tra gli atleti.

Biglietti disponibili presso la sede della Rocky Gym o prenotabili al numero 366-1893253.