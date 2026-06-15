Pesistica: Noemi Kraja chiude quinta agli Assoluti: prova di spessore a Bari

A Bari, nella giornata di domenica 14 giugno, la valdostana Noemi Kraja conferma il suo status tra le migliori interpreti italiane della pesistica olimpica, chiudendo al quinto posto assoluto nella categoria fino a 69 kg ai Campionati Italiani Assoluti.

Un risultato costruito con solidità e continuità: 78 kg nello strappo e 103 kg nello slancio, per un totale olimpico di 181 kg, che le ha permesso di restare stabilmente nella parte alta della classifica nazionale.

La Kraja, tesserata per la Bars N Guns Weightlifting ASD, aveva già conquistato l’accesso alla finale grazie al piazzamento tra le migliori sette atlete italiane nelle fasi di qualificazione, confermando così un percorso di crescita costante.

Accompagnata dal tecnico federale Amedeo Ventura, l’atleta valdostana ha offerto una gara di buon livello tecnico, con un picco particolarmente significativo nello slancio, dove ha condiviso la quarta miglior misura di gara con Ilenia Vella, grazie a un convincente tentativo da 103 kg.

Nel suo percorso agli Assoluti, Kraja vanta già un curriculum di rilievo: titolo italiano nel 2020, argento nel 2019 e bronzo nel 2021, a testimonianza di una presenza stabile ai vertici della categoria negli ultimi anni.

A tracciare il bilancio della prestazione è il Delegato regionale Flavio Serra, che sottolinea il valore tecnico e competitivo del risultato: “Pur essendo una veterana della categoria, Noemi ha saputo confrontarsi con atlete appartenenti ai principali gruppi sportivi nazionali, molte delle quali protagoniste anche in ambito internazionale, dimostrando ancora una volta di poter competere ai massimi livelli. Questo risultato rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione per il Comitato regionale Valle d’Aosta e assume un valore ancora maggiore in un panorama nazionale nel quale la pesistica femminile è in costante crescita, sia sotto il profilo numerico sia sotto quello qualitativo.” Un passaggio che evidenzia non solo la prestazione individuale, ma anche il contesto competitivo sempre più elevato della disciplina.

Soddisfazione anche in casa Bars N Guns Weightlifting ASD, dove il risultato di Kraja si inserisce in una stagione già positiva. Il recente argento conquistato da Chiara Sperlecchi, atleta e tecnico federale, nella competizione a squadre di Sthenathlon, rafforza ulteriormente il bilancio del club.

Un segnale chiaro: il movimento valdostano della pesistica continua a mantenere una presenza stabile e competitiva nei principali appuntamenti nazionali, confermando un lavoro strutturato e in crescita costante.