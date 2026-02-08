Pesistica: Bar N Guns Weightlifting protagonista a Torino

È iniziato da Torino, nella palestra Strength & Conditioning, il cammino verso le finali nazionali dei Campionati Italiani di pesistica olimpica. Il primo dei cinque turni Open di qualificazione, in programma nel corso dell’anno su tutto il territorio nazionale, ha visto scendere in pedana atleti di tutte le classi di età, con l’obiettivo di rientrare tra i primi sei classificati italiani di ogni categoria di peso e conquistare così l’accesso alle finali nazionali di Classe.

Presente con una delegazione numerosa e competitiva la Bar N Guns Weightlifting, ASD affiliata alla FIPE Federpesistica, che ha schierato dieci atleti – cinque donne e cinque uomini – accompagnati dai tecnici federali Noemi Kraja e Amedeo Ventura. Il bilancio complessivo è decisamente incoraggiante: due vittorie, due secondi posti, due terzi posti e diversi piazzamenti che confermano la crescita del movimento valdostano.

Le soddisfazioni maggiori arrivano dalle vittorie di Cannatà Mathias e Samuele Raco, ma anche dai secondi posti conquistati da Noemi Kraja e Cannatà Morris. A completare il quadro, i terzi posti di Julien Comé, che migliora il proprio primato personale nello Slancio, e di Chiara Sperlecchi, protagonista di un ottimo esordio in campo agonistico.

In campo femminile, tutte le atlete valdostane erano impegnate nella classe Senior. Nella categoria fino a 61 kg, Chiara Sperlecchi chiude al terzo posto con 40 kg nello Strappo e 65 kg nello Slancio, per un totale di 105 kg, mentre Roberta Pilia è quarta con 38 kg di Strappo e 57 kg di Slancio, totale 95 kg. Le due atlete occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica regionale.

Nella categoria fino a 69 kg, tre valdostane in gara. Noemi Kraja conquista un brillante secondo posto con 75 kg di Strappo e 101 kg di Slancio, per un totale di 176 kg. Seguono Roberta Franzoni, quarta con 60 kg di Strappo e 80 kg di Slancio (140 kg totali), ed Eleonora Teglia, quinta con 38 kg nello Strappo e 60 kg nello Slancio, per un totale di 98 kg. Anche in questo caso la classifica regionale parla valdostano, con Kraja, Franzoni e Teglia rispettivamente prima, seconda e terza.

Tra i maschi, negli Under 17, dominio dei fratelli Cannatà. Mathias Cannatà vince nella categoria fino a 60 kg con 58 kg di Strappo e 76 kg di Slancio, per un totale di 134 kg, mentre Morris Cannatà è secondo nella categoria fino a 65 kg con 65 kg di Strappo e 80 kg di Slancio, totale 145 kg. Per entrambi arriva anche il primo e secondo posto nella classifica regionale.

Da segnalare l’esordio di Valentino Vellani, che chiude quarto nella categoria fino a 110 kg con 50 kg di Strappo e 70 kg di Slancio, per un totale di 120 kg, risultato che gli vale comunque il primo posto nella classifica regionale.

Nella classe Juniores, terza piazza per Julien Comé nella categoria fino a 110 kg con 85 kg di Strappo e 104 kg di Slancio, per un totale di 189 kg, impreziosito dal miglioramento del suo primato personale nello Slancio. Anche per lui arriva il primo posto regionale.

Infine, tra i Senior, spicca la vittoria di Samuele Raco nella categoria fino a 110 kg, con 105 kg di Strappo e 141 kg di Slancio, per un totale di 246 kg. Un risultato che conferma il valore dell’atleta valdostano, già medaglia d’argento nel 2025 al Criterium nazionale universitario.

Il primo turno Open consegna dunque segnali positivi per la Bar N Guns Weightlifting e per la pesistica valdostana, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti di qualificazione lungo la strada che porta alle finali nazionali.