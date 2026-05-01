Pesistica olimpica, Aosta cresce con i suoi talenti: risultati e prospettive verso gli Assoluti

C’è qualcosa di profondamente autentico nella pesistica olimpica quando si manifesta in contesti come quello di Aosta: una disciplina silenziosa ma potente, lontana dai riflettori mediatici, che costruisce risultati con costanza e spirito di comunità. Il III° turno Open andato in scena mercoledì 29 aprile presso la Sala Comunale di Pesistica “Pierino Creux” non è stato solo un passaggio tecnico verso le qualificazioni nazionali, ma la fotografia di un movimento che cresce, si struttura e guarda con ambizione al futuro.

Organizzata dalla Bars N Guns Weightlifting, con il supporto del delegato regionale Flavio Serra, la competizione ha portato in pedana una trentina di atleti valdostani, tra giovanissimi pre-agonisti e 25 agonisti (10 femmine e 15 maschi) appartenenti alle società Bars N Guns Weightlifting, Disval e Olimpia Pesi. Un mix generazionale che rappresenta forse il dato più interessante della giornata: dagli 8 anni fino agli over 50, tutti accomunati dalla stessa passione.

Proprio su questo aspetto si è soffermato Flavio Serra (nella foto), presidente del Comitato regionale, sottolineando il valore umano e sportivo dell’evento: “È stata una bella manifestazione, partecipata e ben riuscita grazie all’ottima organizzazione della Bars N Guns Weightlifting che ringrazio per l’impegno profuso. La competizione è stata arricchita in apertura dalla entusiastica partecipazione di giovanissimi pre-agonisti dagli 8 anni in poi che si sono esibiti nella pedana dei più grandi: è una vera soddisfazione veder crescere insieme e in armonia un gruppo di atlete e atleti che intrecciano le esperienze dai più piccoli sino ad oltre i 50 anni, a conferma che la Pesistica olimpica è sport propedeutico e per tutte le età.”

Parole che trovano riscontro nei numeri e nei risultati, dove emergono individualità interessanti e margini di crescita importanti. Sul piano agonistico, Serra guarda già oltre la gara: “Rispetto ai risultati a livello agonistico, attualmente confidiamo nella qualificazione di Alessandro Sganga, saldamente al secondo posto nella ranking list agli Esordienti Under 13, mentre attendiamo le classifiche nazionali per le possibili qualificazioni di Noemi Kraja agli Assoluti e di Julien Comé tra i Juniores.”

E proprio i risultati raccontano di una competizione combattuta e di buon livello. Tra le donne, dominio di Noemi Kraja, che si impone nella classifica assoluta davanti a Chiara Sperlecchi e Giulia Bozzetti. In campo maschile, vittoria per Samuele Raco, seguito da Amedeo Ventura e Morris Cannatà. Segnali incoraggianti arrivano anche dal settore giovanile “Lift for Fun”, dove si mettono in luce Rebecca Frutaz tra le femmine e Thibaud Mosso tra i maschi.

Ma al di là delle classifiche, resta la sensazione di un movimento sano, radicato e capace di costruire continuità. La pedana di Aosta, ancora una volta, si conferma non solo luogo di gara, ma spazio di crescita sportiva e personale.

Tutti i partecipanti:

Valentina Amato, Alice Aresu, Vilma Bashaj, Emma Castagnino, Giulia Bozzetti, Rebecca Frutaz, Noemi Kraja, Melissa Mancuso, Ilaria Scandale, Chiara Sperlecchi.

Riccardo Aresu, Mathias Cannatà, Morris Cannatà, Sirius Cavicchioli, Arnaud Mosso, Thibaud Mosso, Julien Comé, Francesco D’Anello, Daniele Giovinazzo, Pietro Sommo, Samuele Raco, Alessandro Sganga, Luigi Sorgente, Valentino Vellani e Amedeo Ventura.

Elenco risultati

Classifica Assoluta Femminile

1^ Noemi Kraja

2^ Chiara Sperlecchi

3^ Giulia Bozzetti

Classifica Assoluta Maschile

1° Samuele Raco

2° Amedeo Ventura

3° Morris Cannatà

Lift for Fun Femminile (sino ai 12 anni)

1^ Rebecca Frutaz

2^ Alice Aresu

3^ Emma Castagnino

Lift for Fun Maschile (sino ai 12 anni)

1° Thibaud Mosso