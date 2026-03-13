Pesistica Olimpica: Julien Comé e Noemi Kraja campioni regionali ad Aosta

Mercoledì 11 marzo, la Sala Comunale di Pesistica intitolata a Pierino Creux è tornata a essere il cuore pulsante del sollevamento pesi valdostano. In occasione del Campionato Regionale di Pesistica Olimpica (II° turno Open di qualificazione agli Assoluti), i padroni di casa della Bars N Guns Weightlifting, insieme al Comitato Regionale FIPE, hanno dato vita a una giornata di sport ed eccellenza tecnica.

Ai Campionati Italiani Assoluti prendono parte i primi 6 classificati di ogni fase regionale, per ogni categoria di peso.

Sotto lo sguardo del Delegato regionale Flavio Serra e del Presidente regionale CONI Jean Dondeynaz, si sono sfidati 19 atleti (11 femmine e 8 maschi) in rappresentanza dei sodalizi Bars N Guns, Disval e Olimpia Pesi.

Tutti i partecipanti:

Laura Addario, Alessia Barbuto, Vilma Bashaj, Giulia Bozzetti, Elisa Ciocchetti, Noemi Kraja, Roberta Pilia, Ilaria Scandale, Chiara Sperlecchi, Marta Timpano e La giovanissima Alice Aresu che ha esordito brillantemente in pedana nella Lift For Fun, Trofeo a livello nazionale riservato agli atleti dodicenni.

Riccardo Aresu, Morris Cannatà, Julien Comé, Daniele Giovinazzo, Alessandro Sganga, Pietro Sommo, Davide Turco, Valentino Vellani.

I primi posti per classe di età F

Esordienti Under 15: Melissa Barbuto

Juniores: Ilaria Scandale

Senior: Noemi Kraja

Master 50: Vilma Bashaj

primi posti per classe di età M

Esordienti Under 13: Alessandro Sganga

Under 17: Morris Cannatà

Juniores: Julien Comé

Seniores: Pietro Sommo

Master 35: Daniele Giovinazzo

Regionali Assoluti F

Noemi Kraja Campionessa regionale 2026

Laura Addario II^ classificata

Chiara Sperlecchi III^ classificata

Regionali Assoluti M

Julien Comé Campione regionale 2026

Morris Cannatà II° classificato

Daniele Giovinazzo III° classificato

Il Delegato regionale Flavio Serra: “E’ stata una bella manifestazione arricchita in apertura dall’esibizione di giovanissimi pre-agonisti tra gli 8 e gli 11 anni e che ha coinvolto atleti di tutte le classi di età, sino ad oltre i 50 anni, a conferma che la Pesistica olimpica è Sport per tutti e per tutte le età. Ora attendiamo le conclusioni dei vari turni da svolgere nelle altre regioni per capire le possibilità di qualificazione dei valdostani alle finali nazionali. In particolare, le maggiori speranze di prendere parte alle finali sono per Marta Timpano e Melissa Barbuto, ancora fresche medaglie di Bronzo agli Italiani Under 13 di Pesistica a Roma nello scorso novembre, Alessandro Sganga, Argento nella classifica nazionale 2025 del Trofeo Litf for fun, Julien Comé, Bronzo nel 2019 e Argento nel 2021 e Noemi Kraja, già Argento e Bronzo rispettivamente nel 2019 e 2021 e Campionessa Italiana nella specialità dello Slancio nel 2020”.