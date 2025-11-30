Pesistica: Campionati Italiani Under 13: brillano le valdostane Marta Timpano e Melissa Barbuto

Roma ha accolto il 28 e 29 novembre una finale tricolore elettrizzante, con le pedane dei Campionati Italiani Under 13 di Pesistica trasformate in un palcoscenico dove le giovani promesse italiane hanno dato fondo a talento, tecnica e coraggio. In questo contesto carico di adrenalina, le tredicenni valdostane Marta Timpano e Melissa Barbuto hanno saputo farsi spazio con prestazioni di valore assoluto, conquistando quattro medaglie complessive e riportando la Valle d’Aosta tra le protagoniste della pesistica giovanile nazionale.

Entrambe qualificate tra le prime sei d’Italia dopo le fasi interregionali, le due atlete della Disval ASD del presidente Egidio Marchese hanno mostrato una maturità sorprendente per la loro età. La prima a salire in pedana è stata Marta Timpano, impegnata nella categoria sino a 48 kg. La valdostana ha sfoderato una gara solida, precisa e coraggiosa, chiudendo con un totale di 61 kg frutto di 28 kg nello Strappo e 33 kg nello Slancio. Una prova di grande qualità che le è valsa due medaglie di bronzo, una nello Slancio e una nel totale, oltre al prestigioso terzo posto finale. Un risultato che conferma la sua crescita e la capacità di tenere il ritmo delle migliori d’Italia.

Entusiasmante anche la prova di Melissa Barbuto, in pedana nella categoria sino a 63 kg. Con lucidità e grande determinazione, Melissa ha chiuso la sua gara con un totale di 75 kg, sollevando 35 kg nello Strappo e 45 kg nello Slancio. Due bronzi di specialità e un quarto posto finale che raccontano di una competizione equilibrata, intensa, combattuta fino all’ultimo sollevamento. Una prestazione che parla di talento, ma anche di lavoro costante e di una presenza scenica che non è da tutte alla sua età.

Le ragazze sono state seguite a bordo pedana dal tecnico federale Elio Sganga, punto di riferimento fondamentale per incoraggiarle nei momenti decisivi e trasformare la tensione in energia positiva. La Disval può così festeggiare un ritorno sul podio giovanile dopo alcuni anni di assenza, nel solco di una tradizione che ha regalato alla Valle d’Aosta titoli italiani e numerose medaglie nella pesistica olimpica, settore femminile compreso, da sempre ricco di talento e oggi in continua crescita sia a livello nazionale che internazionale.

Melissa, Sara e Sganga

Il bottino di Roma - come ha spiegato Flavio Serra, Delegato FIPE Valle d'Aosta - non è solo un risultato sportivo è un segnale, una conferma che il movimento valdostano c’è, lavora bene e sa produrre atlete preparate, competitive e pronte a lasciarsi alle spalle il peso della giovane età per stare tra le migliori. Una storia che profuma di futuro.