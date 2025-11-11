Bodybuilding. Martina Bianchini spicca a Marsiglia

Ancora una grande gara della fuoriclasse valdostana di bodybuilding, Martina Bianchini, che la scorsa settimana ha partecipato ad una competizione internazionale, a Marsiglia, della Federazione “IFBB Professionistico”, il più importante circuito di gare di bodybuilding al mondo.

La gara, denominata “Tsunami Nutrition Showdown Natural ”, si è svolta al Palais des Sports della città francese e ha visto Martina conquistare un significativo 2° posto, con qualche rammarico per essere stata superata dall’atleta ungherese Nikolett Szabo, già più volte superata in precedenti occasioni.

La competizione si è svolta come al solito in due round, posing che vale 1/3 del punteggio, in cui Martina è stata particolarmente brillante, e routine che vale 2/3 del punteggio. La “wonder woman” valdostana, accompagnata dal marito e dal figlio, ha espresso comunque soddisfazione per il risultato ottenuto, nonostante sia mancata la vittoria.

Ecco le sue parole al termine della competizione: “Ho portato una performance ed un fisico migliori rispetto a un mese fa, ma ogni gara è a sé e anche la giuria era diversa. Ho avuto ottimi risultati quest'anno gareggiando nel circuito mondiale più prestigioso e da professionista, però dopo 2 bronzi e 2 argenti mi piacerebbe anche vincere un oro, prossimamente. Per quest' anno la mia stagione agonistica è terminata, inizio la preparazione per il 2026”.