PESISTICA | 11 novembre 2025, 11:00

Bodybuilding. Martina Bianchini spicca a Marsiglia

L’atleta valdostana, ancora una volta protagonista con due prove convincenti nella “routine” e nel “posing”

Ancora una grande gara della fuoriclasse valdostana di bodybuilding, Martina Bianchini, che la scorsa settimana ha partecipato ad una competizione internazionale, a Marsiglia, della Federazione “IFBB Professionistico”, il più importante circuito di gare di bodybuilding al mondo. 

La gara, denominata “Tsunami Nutrition Showdown Natural ”, si è svolta al Palais des Sports della città francese e ha visto Martina conquistare  un significativo 2° posto, con qualche rammarico per essere stata superata dall’atleta ungherese Nikolett Szabo, già più volte superata in precedenti occasioni. 

La competizione si è svolta come al solito in due round, posing che vale 1/3 del punteggio, in cui Martina è stata particolarmente brillante, e routine che vale 2/3 del punteggio. La “wonder woman”  valdostana, accompagnata dal marito e dal figlio, ha espresso comunque soddisfazione per il risultato ottenuto, nonostante sia mancata la vittoria. 

Ecco le sue parole al termine della competizione: “Ho portato una performance ed un fisico migliori rispetto a un mese fa, ma ogni gara è a sé e anche la giuria era diversa. Ho avuto ottimi risultati quest'anno gareggiando nel circuito mondiale più prestigioso e da professionista, però dopo 2 bronzi e 2 argenti mi piacerebbe anche vincere un oro, prossimamente. Per quest' anno la mia stagione agonistica è terminata, inizio la preparazione per il 2026”.

