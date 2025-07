Scatta l’esclusiva sfida di sola salita al Monte Emilius

Tecnica, esperienza in alta montagna, forza e fiato. Sono gli elementi necessari per affrontare l’Emilius 3559, una delle gare più impegnative ed esclusive, aperta solo a un ristretto numero di concorrenti, proprio per le difficoltà del tracciato. La competizione, che si alterna con l’iconica Aosta-Becca di Nona - pronta a tornare in calendario nell’estate 2026 - si svolgerà venerdì 1 agosto e partirà alle prime luci dell’alba. Alle 6.30 del mattino, dal campo sportivo Guido Saba di Plan-Félinaz, a due passi dalla città di Aosta.

Le 50 coppie attentamente selezionate riscalderanno le gambe su un breve tratto di pista ciclabile, poi inizieranno a percorrere il lungo sentiero che porta alle frazioni di Bondine, Champex e Ponteille di Charvensod, per poi entrare nel vallone di Comboé. È qui che si lascia il tradizionale tratto che porta alla Becca di Nona, per dirigersi invece sul percorso verso il rifugio Arbolle e il Mont Emilius, ancora più tecnico e tortuoso.

Una sfida da condividere con un compagno di squadra, 17 chilometri di sviluppo, 3.000 metri di dislivello positivo e una vista impareggiabile sulle vette della Valle d’Aosta e la città. Una gara “selvaggia”, da percorrere in un massimo di 4 ore e 30 minuti, che si chiuderà al rifugio Arbolle con il pranzo, le premiazioni e l’animazione che contraddistingue da sempre gli eventi firmati dall’Asd Becca di Nona 3142.

Sono tante le candidature giunte in primavera e altrettante sono state le ore di lavoro necessarie ad analizzare i profili e a selezionare i partecipanti. Si preannuncia una gara di livello. In campo femminile gareggeranno in coppia le azzurre dello sci alpinismo Noemi Junod e Giulia Compagnoni. A sfidarle saranno Francesca Travi e Sabrina Bendotti, le vincitrici dell’edizione-0 di due anni fa e ancora Giulia Zanovello con Katrin Bieler.

Nella gara maschile i grandi favoriti sembrano essere Daniel Thédy e William Boffelli, il primo fresco campione europeo ISF di vertical, il secondo sci alpinista e trailer di grande esperienza. Il francese Julien Michelon correrà in coppia con il valdostano Massimo Farcoz, così come non mancheranno i gemelli Chanoine, Didier e Jacques.

Nel 2023, Julien Michelon e Valentin Noebes Tourres avevano completato la sfida in 2 ore 45’21”, mentre Travi e Bendotti erano arrivate in vetta in 3 ore 36’37”. In quella occasione era presente anche Denis Trento, in coppia con Didier Chanoine e in cima in 2 ore 53’27”. Un tempo di riferimento, perché la squadra che maggiormente si avvicinerà a quel rilevamento cronometrico, riceverà un premio speciale di Grivel e Karpos che è stato istituito per ricordare il campione dello sci alpinismo travolto da una valanga lo scorso anno.

In caso di maltempo la gara verrà posticipata a sabato 2 agosto.