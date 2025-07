Monte Rosa Walserwaeg by UTMB®: Riccardo Borgialli e Sofia Chetelat dominano Il Regina Margherita Trail

Si chiude con una gara velocissima la prima, riuscitissima edizione della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB®. A mettere il sigillo su questi quattro giorni di sport e montagna è stato oggi il Regina Margherita Trail, una prova spettacolare da 15 km con 650 metri di dislivello, che ha regalato emozioni fino all’ultimo metro.

A imporsi in campo maschile è stato Riccardo Borgialli (New Balance / Sport Project VCO), autore di un’ottima prestazione: 1:09:58 il tempo con cui ha tagliato il traguardo, resistendo alla pressione dei due beniamini di casa. Secondo posto per Davide Cheraz (Team New Balance), che ha chiuso in 1:12:29 nonostante la distanza non sia tra le sue preferite, seguito da un graditissimo ritorno alle gare: Francesco De Fabiani, che conquista il terzo gradino del podio con il tempo di 1:13:22.



Tra le donne è la svizzera Sofia Chételat (Team Compressport junior) a prendersi la scena con una gara intelligente e aggressiva, vinta in 1:25:23. Secondo posto per l’italiana Sveva della Pedrina (Gruppo Podistico Valchiavenna) in 1:30:00, terza Pina Deiana (Aspa), al traguardo in 1:32:58.

Con questa prova adrenalinica si chiude un’edizione da incorniciare, che ha superato ogni aspettativa. Emozionanti e partecipatissime le partenze delle diverse distanze: la 100M da Aosta, la 100K da Ponte-Saint-Martin, e la 50K ieri dal villaggio di Gressoney Saint Jean, animato da quasi 4.000 partecipanti provenienti da oltre 80 Paesi, per quattro giorni di gare, incontri e passione condivisa.



Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori e delle istituzioni locali, che vedono nella Monte Rosa Walserwaeg by UTMB® non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un potente motore di valorizzazione del territorio e della cultura Walser.



Appuntamento al 2026, con una seconda edizione già attesissima. Ma intanto, è tempo di celebrare una prima volta di successo.