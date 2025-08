VII Monterosa EST Himalayan Trail, vincono Michael Dola e Daniela Bonnet la EPIC 58K

Affascinante come e più di sempre il Monterosa EST Himalayan Trail (MEHT) organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D. che ha vissuto in questo fine settimana la sua settima edizione con al via centinaia di partecipanti provenienti da 15 nazioni estere e da praticamente tutte le regioni d’Italia. Cinque le distanze previste così da dare a tanti la possibilità di partecipare e di essere protagonisti in questa competizione che ha base a Macugnaga e si sviluppa poi su spettacolari scenari montani.

La gara più attesa era la EPIC 58K con 4.100D+ che ha registrato il successo di Michael Dola (Avis Marathon Verbania), favorito della vigilia che non ha tradito le attese, spesso protagonista negli eventi Sport PRO-MOTION, secondo al traguardo della EPIC 60K nel 2023, anno in cui ha anche vinto la WILD 81K, bronzo all’UTLM 2024.

Dola vince questa edizione del MEHT in 8 ore 20’ e 31”, una magnifica cavalcata la sua che lo ha portato in 2h32’29” al Passo Mondelli dopo 15km, in 3h28’18”, in 3h28’18” alla Diga Mattmark con un totale di 24km di gara, alla Funivia Rosareccio in 6h51’28” al 47km, alla frazione Fornarelli sita al 55km in 8ho4’01” ed infine al traguardo da vincitore. Alle sue spalle lo svizzero Oleg Ponomarev in 8h40’59” e a completare il podio Stefano Tuvo (Missulteam Como Asd) in 8h43’29”.

Gara femminile vinta da Daniela Bonnet (Gasm Torre Pellice) già vincitrice nel 2024 della distanza Brave 50k della Ultra Trail Lago Maggiore, quinta alla 50km della 100Miglia del Monviso lo scorso 19 luglio. Daniela Bonnet ha concluso i 58km in 10h47’53”: “Bella gara, molto tecnica sempre, non c’è mai il tempo di rilassarsi, però è davvero bella!” le parole della campionessa.

Seconda piazza conquistata dalla svizzera Francine Zenhäusern in 11h02’44” ed infine a chiudere il podio donne dopo 11h59’31” è Luisa Gasparini (Asd 3Santi Nave).

Distanza SKY 39K con 2.700D+ molto combattuta ma che ha visto la vittoria di Filiberto Vaira (G.S.A. Valsesia) in 4h58’54” davanti a Oscar Tonietto in ritardo solo di 3’09” dunque un totale di 5h02’02 e, ancora poco distante, il terzo classificato Gianluca Pinton (Asd Run Fast) in 5h11’53”, atleta che l’anno scorso si era piazzato secondo nella distanza da 55km.

“E’ sempre bella – ha commentato il vincitore Vaira -, ho fatto un po’ di fatica a fare il giro del lago dove mi avevano quasi recuperato. Poi sono arrivato al Moro, ma per non perdere tempo non mi sono neanche coperto, sono rimasto in canottiera. Però è un bel tempo”.

Doppia bandiera tedesca per il podio femminile di questa distanza SKY. La campionessa è Johanna Thon prima in 7h18’44” davanti a Nilda Yene Pomayay Yaranga (G.S.A. Valsesia) a soli 4’01” di distacco, dunque in 7h22’44” e ancora la connazionale tedesca della vincitrice Carmen Engel in 7h26’16”.

Nella SCENIC 21K con 1.400D+ si impone Carlo Bonnet (Sport Project VCO) in 2h19’38”, un vero ‘esperto’ del MEHT, già vincitore nel 2024 della distanza Zmakana da 13k e della Sky 38k nel 2023. Bonnet ha distanziato di 8’29” Mattia Ghizzo e di 10’22” Marco Vittone che dunque sale sul podio chiudendo la gara in 2h29’59”.

“E’ stata la mia prima gara di trail in assoluto nel 2018 – fa sapere Carlo Bonnet sull’arrivo -. Ci tengo ogni anno a partecipare, ci tengo sempre a fare il meglio possibile anche se si invecchia…”

E’ ottava assoluta la prima donna al traguardo della distanza di mezza maratona e si chiama Daniela Rota, capace di arrivare al traguardo in 2h43’59”, mentre è sempre nella Top Ten assoluta, nona, Sara Locatelli la seconda donna che era lì subito alle sue spalle in 2h44’35”. E’ 14^ la terza donna di questa distanza e risponde al nome di Elena Platini (Luciani Sport Team) in 2h49’47”.

La ZMAKANA’ 13K con 700D+ era la gara più corta in programma, possibile anche in versione non competitiva, velocità e adrenalina l’hanno come sempre caratterizzata. Primo Thomas Geneselli in 1h12’07” davanti ad Andrea Grotti (Asd Castiglione Ossola) in 1h12’35” e ad Alessio Olzer in 1h12’50”. In 44” sono arrivati i primi tre, gara davvero combattuta.

Arriva dalla Danimarca la vincitrice della ZMAKANA’ 13K, Nicoline Friberg Klysner ha tagliato il traguardo in 1h31’32” precedendo Lucia Cozzi (Atl. Oratorio Cornaredo) seconda in 1h36’28” e Lucrezia Balbo (Amici del Moombarone) terza in 1h40’34”.

Nella mattinata di oggi, domenica 3 agosto, grande festa con bambini, ragazzi e famiglie che hanno animato il MEHT Mini Trail.