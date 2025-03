Invasione di Children a Pila: in 750 per il Memorial Fosson

Riflettori puntati sulle piste di Pila, dove da domenica 30 marzo circa 750 atleti provenienti da tutta Italia si ritroveranno per il Memorial Fosson, ormai appuntamento di fine stagione per i Ragazzi e gli Allievi dello sci alpino. Ancora una volta numeri elevati per la manifestazione organizzata dallo sci club Aosta. Condizioni eccezionali a Pila, dove è tornata la neve e le temperature, almeno la notte, sono abbondantemente sotto lo zero.

Le prime gare si svolgeranno lunedì 31 marzo. La giornata si aprirà con lo slalom Allievi che partirà alle 8.45: le ragazze saranno impegnate sulla pista La Nouva, mentre i ragazzi si daranno battaglia su quella a fianco, La Châtelaine. A seguire, la seconda gara per entrambe le categorie. Dalle 9, sul versante opposto del comprensorio, si disputerà il gigante Ragazzi: il settore femminile si sfiderà sulla pista Leissé, mentre quello maschile gareggerà sulla Renato Rosa.

Martedì 1 aprile programma invertito e quindi gigante Allievi tra Renato Rosa e Leissé e slalom Ragazzi tra La Nouva e La Châtelaine. In questo caso, i migliori 30 della prima manche del gigante torneranno in pista per la seconda frazione, che servirà ad assegnare gli ultimi punti in palio per Race Future Club.

Al termine delle prime due giornate verrà stilata la classifica parziale del Criterium Italiano a squadre, che andrà a determinare le migliori 20 formazioni che mercoledì 2 aprile si contenderanno il titolo italiano nella big final. Alle 9 scatteranno le prime manche del gigante Ragazzi su La Châtelaine e dello slalom Allievi su La Nouva, seguite dalle seconde manche decisive.

In parallelo, il confronto individuale per tutti gli altri atleti, che non varrà per le graduatorie di società: una gara secca di gigante, con le ragazze in azione sulla Renato Rosa e i maschi sulla Leissé. Nel primissimo pomeriggio, non appena possibile, la cerimonia di premiazione all’area expo, allestita ai piedi delle piste La Nouva e La Châtelaine.