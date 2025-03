Sci alpino: Pene Vidari sul podio del Pinocchio Sci all’Abetone

Prima giornata, ieri, della 43° edizione del Pinocchio Sci sulle nevi per le categorie Children, all’Abetone (Pistoia) e buoni risultati per gli atleti dei sodalizi valdostani, a partire dal podio conquistato da Maria Laura Pene Vidari, i piazzamenti ai piedi del podio di Rebecca Borri e Anja Torroni e la ‘Top ten’ di Mattia Pedoja Maso e Edoardo Pierluigi Penna.

Categoria Allievi * Gigante – Terzo posto – in recupero di una posizione - di Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’56”43), nella gara vinta, in rimonta di una piazza, dall’altoatesina Alenah Taschler (1’55”19) davanti alla napoletana, al comando a metà gara, Giada D’Antonio (1’56”09). Al 17° posto Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’59”23); 31° Sara Parini (Sc Aosta); 45° e 46° Valentina Macario (Sc Crammont MB) e Elisa Sertorelli (Club de Ski); 53° Hélène Blanchet (Sc Crammont MB). Al maschile s’impone il bellunese Leonardo D’Incà (1’53”74) che precede il torinese Niccolò Castri (1’55”79) e il napoletano Giancarlo Ferraro (1’56”02). In 17° posizione Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’57”37); 39° e 40° Federico Sapia (Sc Aosta) e Patrick Corbellini (Club de Ski); 43° Mattia Fosson (Sc Aosta); 45° Federico Valente (Club de Ski); 47° Nicolas Fosson (Sc Aosta); 49° Astor Bustos (Sc Crammont MB); 53° Tommaso Paletti (Sc Crammont MB).

Categoria Ragazzi * Slalom – Nettamente al comando a metà gara, non conclude la seconda manche l’altoatesina Letizia Sophie Wenter Heiss, e le prime due piazze del podio sono occupate dalle più dirette avversarie: la gardenese Gloria Kostner (1’19”11) e la cuneese Margherita Sartoris (1’19”71) con terza, in risalita dal sesto posto, l’aquilana tesserata a Napoli, Anny Troiano (1’19”95). Recupera quattro posizioni ed è 5° Rebecca Borri (Sc La Thuile Rutor; 1’20”23) e, 6°, Anja Torroni (Sc Crammont MB; 1’20”60; 4° al termine della prima manche). Al 13° posto Estelle Fosson (Sc Aosta; 1’22”52); 24° Zoe Mosca Barberis (Sc Crammont MB; 1’25”64). Nei maschi, miglior crono in entrambe le manche e successo dell’altoatesino Samuel Prantl (1’17”42) che precede il trentino Gabriel Dellantonio (1’19”58) e, in risalita dall’8° posizione, il romano, tesserato in Abruzzo, Matteo Anfosso (1’20”93). All’8° posto Mattia Pedoja Maso (Sc Crammont MB; 1’22”66); 10° Edoardo Pierluigi Penna (Sc Courmayeur MB; 1’23”15); 21° Tupac Bustos (Sc Crammont MB; 1’25”81); 31° e 32° Simone Mochet (Sc Crammont MB) e Mattia Colli (Sc Val d’Ayas).