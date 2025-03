Il Memorial Fosson si rinnova: il terzo giorno arriva la big final

Il Memorial Fosson ritorna con una formula in parte rinnovata, studiata per aumentare lo spettacolo e rendere ancora più equilibrato il confronto. La prossima edizione, in programma a Pila dal 31 marzo al 2 aprile, sarà diversa rispetto alle ultime.

Il Criterium Italiano a squadre di sci alpino, da sempre riservato alle categorie Ragazzi e Allievi, da quest’anno si dividerà in due fasi. Le prime due giornate saranno infatti valide come qualificazione per la big final dell’ultimo giorno, aperta solamente alle squadre che si contendono il titolo tricolore o un piazzamento nella top 10.

Nuova anche la modalità per stilare gli ordini di partenza, che seguiranno i regolamenti Fisi e quindi l’ordine di punteggio della singola specialità, con il tradizionale sorteggio dei migliori 15 atleti. Solo la seconda gara di slalom continuerà a essere gestita nella stessa modalità di sempre, ovvero l’inversione completa dell’ordine di partenza rispetto a gara-1. Cancellata quindi la regola dei tre gruppi di merito.

Le gare di gigante e slalom delle prime due giornate assegneranno una serie di punti, seguendo l’ormai collaudata formula che non subirà alcuna modifica e che permetterà di avere una prima graduatoria di società. Le migliori 20 formazioni accederanno alla big final che attribuirà punteggi doppi e permetterà di definire le magnifiche tre che saliranno sul podio tricolore; tutti gli altri atleti, rimasti esclusi dal confronto a squadre, potranno invece misurarsi in un gigante individuale, con premiazione finale.

Si parte lunedì 31 marzo con il gigante Ragazzi e la doppia gara di slalom Allievi, martedì 1 aprile Ragazzi impegnati due volte tra i pali stretti e Allievi nello slalom gigante. Mercoledì 2 il gran finale: le migliori 20 squadre si giocheranno il titolo tra il gigante Ragazzi e lo slalom Allievi, entrambi su due manche. In contemporanea il gigante Ragazzi e Allievi, a manche unica, con classifica individuale.

Nei giorni scorsi si sono chiuse le pre-iscrizioni. Ancora una volta si preannuncia grande partecipazione sulle piste di Pila. Attualmente sono arrivate circa 850 adesioni, che dovranno essere finalizzate nei prossimi dieci giorni.

Massimo Raffaelli, presidente sci club Aosta: «I gruppi di merito, nelle ultime edizioni, erano diventati davvero enormi e c’era ormai il forte rischio che alcuni team venissero penalizzati dal sorteggio e dalla giravolta degli ordini di partenza. Abbiamo così provato a studiare una doppia soluzione per chiudere al meglio l’evento e rendere attraente anche la parte conclusiva. È nata una gara ristretta, aperta solo a chi può ambire alla classifica, dando inoltre la possibilità a coloro i quali non hanno una squadra completa di competere in una gara individuale, che vivrà di luce propria e non varrà per il Criterium».