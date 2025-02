Sabato 8 marzo torna il Gran Tor di Saint-Barthélemy

Condizioni di innevamento ancora eccezionali ai 1.960 metri di località Praz de l’Arp, dove partono gli anelli dello sci di fondo di Saint-Barthélemy. Una stagione finora positiva, con tutte le piste aperte e i 32 chilometri perfettamente battuti. A disposizione degli appassionati anche il tracciato più bello e spettacolare, quello del Gran Tor che tra pochi giorni tornerà a ospitare un altro tradizionale appuntamento della vallata.

Sabato 8 marzo ritornerà infatti il Gran Tor di Saint-Barthélemy, che abbina sci di fondo ed enogastronomia, per una giornata di musica e divertimento in quota. Sull’onda del successo delle precedenti edizioni e della recente Ciaspognam (ciaspolata notturna) da quest’anno il Gran Tor sarà proposto solo nella formula “degustazione”.

Partenza libera tra le 9 e le 13, sci di fondo ai piedi, alla scoperta del territorio e dei quattro punti ristoro che serviranno torte, stuzzichini, piatti caldi e panini. Una sciata intervallata dalla colazione e dall’aperitivo, per arrivare al pranzo dopo il percorso di 20 chilometri, che possono anche essere di meno, a seconda della volontà e dell’allenamento del singolo iscritto.

Dopo la “sfilata” all’Alpe Champcombre, Alpe Pierrey, rifugio Magià e al centro dello sci nordico, sarà inoltre premiato il miglior costume o il miglior gruppo che non passerà inosservato sulle piste di Saint-Barthélemy.

Le iscrizioni (25 euro per gli adulti - 20 euro per gli under 18) possono essere effettuate sulla pagina Geoticket (https://www.geoticket.it/regions/valle d’aosta/120) o su app, entro e non oltre il 6 marzo. In caso di maltempo, l’evento sarà spostato a domenica 9 marzo.