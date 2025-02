Fondo: A Cogne si lavora dalle 4 del mattino

A Cogne la sveglia è suonata nel cuore della notte. La nevicata si è fatta via via più intensa e fin dalla serata di ieri organizzazione e Fis avevano ben chiaro il programma di avvicinamento al secondo giorno di gare. Alle 4 del mattino i mezzi battipista sono usciti per iniziare una nuova preparazione dell’anello da 1.33 chilometri che sarà utilizzato nella sprint in tecnica classica di oggi. Due ore di lavoro, anche per ripristinare i binari. Al suolo circa 7 centimetri, misurati alle 5.30.

Mezz’ora più tardi appuntamento allo stadio anche per il gruppo dei tecnici e degli instancabili volontari, entrati in azione per ripulire tutte le aree di gara e per controllare le infrastrutture.

Ora l’arduo lavoro degli atleti della squadra regionale di fondo del Comitato Fisi-Asiva, in questi giorni impegnati come apripista. Dalle 7 in avanti girano a gruppi sulla pista di gara e nelle zone del test materiali e del riscaldamento per continuare a tenere pulito il binario.