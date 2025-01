Isabella Dalbesio è il nuovo Presidente del Comitato Regionale FIBS Piemonte, succede così all'uscente Sabrina Olivero

Il momento più atteso della giornata è stato l'elezione del nuovo presidente, che ha visto trionfare Isabella Dalbesio, che succede a Sabrina Olivero al vertice del Comitato. Con una carriera che ha saputo farsi apprezzare per la sua competenza e il suo impegno nel mondo del baseball e del softball, Dalbesio si prepara ora a portare avanti il lavoro svolto dalla sua predecessora, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza e la crescita di questi sport in Piemonte.

Accanto a Dalbesio, è stato rinnovato anche il consiglio regionale, con l’ingresso di nuovi membri che arricchiranno la squadra. Paolo Murgia, già componente del consiglio uscente, è stato riconfermato, mentre per la prima volta entrano a far parte del consiglio Michele Brossa, Michela Passarella e Filippo Spataro. Questi nuovi innesti portano con sé una ventata di freschezza e nuove idee, pronte a contribuire allo sviluppo del baseball e del softball nella regione.

Il quadriennio 2025-2028 si preannuncia quindi ricco di opportunità e di impegni per il Comitato Regionale FIBS Piemonte, che, sotto la guida di Isabella Dalbesio, si concentrerà su iniziative volte a sostenere e promuovere i giovani talenti, a migliorare le strutture e a consolidare la passione per il baseball e il softball tra i praticanti e gli appassionati. Con una squadra affiatata e pronta a lavorare insieme, il futuro di questi sport in Piemonte sembra più che mai promettente.