Sci alpino: ben figurano gli atleti degli Sci club al Kandahar di Les Houches

Dopo due rinvii, è andato in scena, questa mattina, sulla pista Leissé di Pila, il Gigante riservato alla categoria Allievi, inserito nel calendario del circuito regionale Gros Cidac, al quale si sono presentati al cancelletto di partenza centocinquanta concorrenti. Organizzato dallo Sc Chamolé, in palio per la classifica per società, la coppa Maison de Jean, trofeo vinto dal Club de Ski Valtournence, davanti allo Sc Val d’Ayas e allo Sc Crammont MB; a livello individuale vanno in archivio le vittorie di Maria Laura Pene Vidari e Federico Valente.

Recupera una posizione e fa suo il gradino più alto del podio Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’54”94) così come risale di una piazza Sara Parini (SC Aosta; 1’55”39) mentre è terza, dopo la prima posizione a metà gara, Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’55”45). Al quarto posto Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’55”79) e, quinta, scalando un posto, Elisa Sertorelli (Club de Ski; 1’56”35).

Doppio cambio della guardia per le posizioni sul podio rispetto alla prima manche; nella seconda, Federico Valente (Club de Ski; 1’45”76) scavalca Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’45”97), così come per la terza piazza Michael Artaz (Sc Val d’Ayas; 1’46”90) sopravanza Tommaso Paletti (Sc Crammont MB; 1’47”97) con, al 5° posto, si conferma Patrick Corbellini (Club de Ski; 1’48”08).

Programma gare internazionali

sci di fondo

mer. 15/01/25 – fisu – 10 km tl m/f pragelato (ita) – 09.30-12

ven. 17/01/25 – cdm – 10 km tl m/f le rousses (fra) – 13.30-15.45, raisport*eurosport ven. 17/01/25 – fesa cup sen – sprint tc m/f falcade (ita)

ven. 17/01/25 – fesa cup jun – sprint tc m/f falcade (ita) ven. 17/01/25 – fisu – sprint tc m/f pragelato (ita)

sab. 18/01/25 – cdm – sprint tc m/f les rousses (fra) –qual. 12.15, fin 14.45, sab. 18/01/25 – fesa cup sen – 10 km tl m/f falcade (ita)

sab. 18/01/25 – fesa cup jun – 10 km tl m/f falcade (ita)

dom. 19/01/25 – cdm – 20 km tc f les rousses (fra) – 11.20, raisport*eurosport dom. 19/01/25 – cdm – 20 km tc m les rousses (fra) – 15.45, raisport*eurosport dom. 19/01/25 – fesa cup sen – 20 tc m-15 km tc f falcade (ita)

dom. 19/01/25 – fesa cup jun – 15 km tc m/f falcade (ita)

scialpinismo

gio. 16/01/25 – fisu – sprint m/f sestriere (ita) – 19.30 ven. 17/01/25 – fisu – mixed relay sestriere (ita) – 18

sci alpino

mar. 14/01/25 – cdm – sl f flachau (aut) – 17.45-20.45, raisport*eurosport mar. 14/01/25 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30

mar. 14/01/25 – gpi jun/asp – sl f gressoney (ao) mar. 14/01/25 – gpi jun/asp – sl m valle aurina (bz) mar. 14/01/25 – fisu – sg f bardonecchia (ita) – 10.30

mar. 14/01/25 – fisu – sg m bardonecchia (ita) – 12.30 mer. 15/01/25 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30 mer. 15/01/25 – gpi jun/asp – sl f gressoney (ao)

mer. 15/01/25 – gpi jun/asp – sl m valle aurina (bz) mer. 15/01/25 – fisu – ac f pragelato (ita)

gio. 16/01/25 – cdm – tra dh f cortina (ita) – 11

gio. 16/01/25 – cdm – tra dh m wengen (svi) – 12.30 gio. 16/01/25 – ec – dh f zauchensee (aut)

gio. 16/01/25 – ec – dh m pass thurns (aut) – 11 gio. 16/01/25 – gpi jun/asp – gs f courmayeur (ao)

gio. 16/01/25 – fisu – ac m pragelato (ita) – 09.30-13.30 ven. 17/01/25 – cdm – tra dh f cortina (ita) – 11

ven. 17/01/25 – cdm – sg m wengen (svi) – 12.40, raisport*eurosport ven. 17/01/25 – ec – sg f zauchensee (aut)

ven. 17/01/25 – ec – dh m pass thurns (aut) – 11 ven. 17/01/25 – gpi jun/asp – gs f courmayeur (ao)

sab. 18/01/25 – cdm – dh f cortina (ita) – 11, raidue*eurosport

sab. 18/01/25 – cdm – dh m wengen (svi) – 12.30, raisport*eurosport sab. 18/01/25 – fisu – gs f bardonecchia (ita) – 09.30-13

dom. 19/01/25 – cdm – sg f cortina (ita) – 11, raidue*eurosport

dom. 19/01/25 – cdm – sl m wengen (svi) – 10.15-13.15, raisport*eurosport dom. 19/01/25 – ec – sl m berchtesgaden (ger) – 10-13

dom. 19/01/25 – ec – sl f zell am see (aut)

dom. 19/01/25 – fisu – gs m bardonecchia (ita) – 09.30-13

snowboard

mar. 14/01/25 – fisu – sbx m/f bardonecchia (ita) – 14.30 mer. 15/01/25 – cdm – qual. sbs m/f laax (svi)

mer. 15/01/25 – ec – ss m/f alpe di siusi (ita) – 18 gio. 16/01/25 – cdm – qual. sbx m/f laax (svi)

ven. 17/01/25 – fisu – ss m/f bardonecchia (ita) – 13 sab. 18/01/25 – cdm – sbs m/f laax (svi) – 13.15

biathlon

mar. 14/01/25 – fisu – short ind. m pragelato (ita) – 10 mar. 14/01/25 – fisu – short ind. f pragelato (ita) – 13

mer. 15/01/25 – cdm – ind.e m ruhpolding (ger) – 14.10, eurosport mer. 15/01/25 – ibu cup – short ind. m orsblie (svk) – 10.30

mer. 15/01/25 – ibu cup – short ind. f orsblie (svk) – 14.30

gio. 16/01/25 – cdm – ind.e f ruhpolding (ger) – 14.10, eurosport gio. 16/01/25 – ibu cup jun – sprint m jasuììkuszyke (pol) – 10.45 gio. 16/01/25 – ibu cup jun – sprint f jasuììkuszyke (pol) – 14.15 gio. 16/01/25 – fisu – single mix relay pragelato (ita) – 10

ven. 17/01/25 – cdm – staff. m ruhpolding (ger) – 14.20, eurosport ven. 17/01/25 – ibu cup – sprint m orsblie (svk) – 11

ven. 17/01/25 – ibu cup – sprint f orsblie (svk) – 14.30 sab. 18/01/25 – fisu – sprint m/f pragelato (ita) – 10-13

sab. 18/01/25 – cdm – staff. f ruhpolding (ger) – 14.20, eurosport sab. 18/01/25 – cpi – sprint m/f zoldo (bl)

sab. 18/01/25 – ibu cup – staff. mista orsblie (svk) – 10.30

sab. 18/01/25 – ibu cup – single mix relay orsblie (svk) – 13.45

sab. 18/01/25 – ibu cup jun – mass start 60 f jakuszyke (pol) – 10.30 sab. 18/01/25 – ibu cup jun – mass start 60 m jakuszyce (pol) – 13.45 dom. 19/01/25 – cdm – mass start m ruhpolding (ger) – 12.30

dom. 19/01/25 – cdm – mass start f ruhpolding (ger) – 15, dom. 18/01/25 – ibu cup jun – sprint f jakuszyke (pol) – 10.45 dom. 18/01/25 – ibu cup jun – sprint m jakuszyce (pol) – 14.15 dom. 19/01/25 – cpi – sprint m/f zoldo (bl)