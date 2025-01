Sci nordico: Nadine Laurent nelle ‘dieci’ della Sprint di Oberwiesentahl

Prima delle due giornate di OpaCup, oggi, alla Sparkassem-Skiarea di Oberwiesentahl, in Germania, in programma la Sprint in tecnica classica, con gli atleti valdostani, dopo delle brillanti qualifiche, non hanno avuto grandi fortune nella batterie, compresa Nadine, prima delle escluse dalle ‘lucky looser’, fallendo l’accesso alla finale di un nonnulla.

Al femminile, dopo aver fatto registrare il miglior crono in qualifica, Nadine Laurent (Fiamme Oro) vince la prima batteria dei quarti, frazione che vede anche quarta Stefania Corradini e, quinta, Virginia Cena (Fiamme Gialle; 21° in qualifica e 22° assoluta). Nella prima semifinale, vinta dalla tedesca Verena Veit, terza e ‘lucky looser’ è la bellunese Iris De Martin Pinter, mentre è quarta, ed eliminata, Nadine Laurent, che conclude al 7° posto assoluto. La Sprint è vinta da Verena Veit, davanti alla connazionale Theresa Fuerstemberg e alla polacca Monika Skinder; 5° Iris De Martin Pinter. In campo maschile, 11° in classifica, conclude al terzo posto, ed eliminato, Mikael Abram (Cse) nella prima batteria dei quarti, che gli consegna il 13° posto nella generale. Il successo è andato al francese Ivan Essonnier davanti al ceco Matyas Bauer e all’azzurro Simone Mocellini.

Negli Under 20, 13° tempo di qualifica per Tommaso Cuc (Cs Carabinieri) che è quinto nella quinta batteria dei quarti, e di conseguenza eliminato e 23° posizione nella classifica finale, gara vinta dallo svizzero Isai Naeff.

Chiusura della due giorni, domani, con la Mass start, 20 km in tecnica classica.