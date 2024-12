Biathlon: Allo Sc Granta Parey la Coppa Sc Amis de Verrayes a Bionaz

Sprint organizzata dal Gs Godioz seguita questa mattina dall’Inseguimento sotto l’egida della Sc Amis de Verrayes, a concludere la due giorni del circuito regionale Unicredit di Biathlon sulla pista Dzovenno/Lexert di Bionaz. In palio, per la classifica per società la coppa del sodalizio organizzatore, trofeo vinto dallo Sc Granta Parey, che precede lo Sc Amis de Verrayes e lo Sc Bionaz Oyace.

Categoria Giovani/Senior * 7 km f / 8 km m – Ins. pc – Al femminile, Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 44’39”; 1 0 1 2) precede Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 47’33”; 0 1 1 1) e Amélie Dherin (Sc Brusson; 55’30”; 1 2 1 0). Due atleti al via, con Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 46’49”; 0 1 0 0) che precede Angelo Cortese (Sc Brusson; 1h 54’28”; 4 2 4 4).

Categoria Aspiranti * 7 km f / 8 km m – Ins. pc – Ancora Sc Granta Parey davanti a tutti con Carol Gontel (54’25”; 0 0 2 2) seguita dal duo dello Sc Bionaz Oyace, Sofia Farinet (54’54”; 1 3 0 1) e Miriam Creton (1h 02’32”; 1 3 1 2). Al maschile successo di Walter Landry (Sc Bionaz Oyace; 48’36”; 0 0 3 0) seguito da Erwin Barrel (Sc Valgrisenche; 51’28”; 1 1 1 0) e a Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 54’53”8; 0 3 2 4).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – Ins. ac – A imporsi è Sophie Bonin (Gs Godioz; 38’10”; 1 1 2 0) seguita da Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 40’12”; 1 0 0 2) e da Martina Tiraboschi (Gs Godioz; 41’37”2; 0 1 2 2). Successo di Hervé Martin (Sc Granta Parey; 42’15”3 2 2 1) davanti a Thierry Gallet (Sc Amis de Verrayes; 42’51”; 1 1 2 1) e a Niccolò Bertino (Sc Champorcher; 42’52”4; 0 0 1 4).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ins. ac – Gradino alto del podio a Jacqueline Bagnod (Team Ski Torgnon 2.0; 30’03”; 3 5 1) che precede Coralie Jeantet (Gs Godioz; 31’29”; 0 2 0) e Maelys Cortese (Team Ski Torgnon 2.0; 32’42”; 3 3 4). Tripletta dello Sc Amis de Verrayes grazie a Noah Desayeux (36’49”; 4 0 2), Simone Goi (37’59”; 0 0 0) e Kilian Gallet (38’42”; 0 1 0).

Categoria Cuccioli * 2,1 km – Ind. ac – Doppietta del Gs Godioz con Alice Borbey (6’59”0 0) e Yvette Piccot (9’08”) con terza Olivia Collomb (Sc Bionnaz Oyace; 9’53”; 0 3). Gradino alto del podio a Filippo Baldon (Gs Godioz; 7’19”2; 0 0) a precedere Gael Verthuy (Sc Amis de Verrayes; 8’06”; 1 2) e Alexis Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0; 8’12”; 2 1).

Categoria Baby * 1,2 km – Ind. ac – Unica concorrente Naike Brunod (Sc Gran Paradiso; 9’18”; 2 1). Sebastien Jeantet (Gs Godioz; 7’39”1 2) precede la coppia dello Sc Granta Parey composta da Mael Luboz (7’44”; 2 2) e Roger Martin (9’17”; 3 4).