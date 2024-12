Trofeo CONI Winter, consegnata la bandiera della VDA per la finale nazionale

Il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, hanno consegnato la bandiera valdostana al Presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz e a una rappresentanza della delegazione che difenderà i colori valdostani alla finale nazionale del Trofeo Coni Winter, che si svolgerà in Abruzzo, Altopiano delle Rocche e Roccaraso, dal 16 al 19 gennaio 2025.

All’incontro erano presenti due giovani hockeisti, Michael Bianchi e Nicole Macrì, che fanno parte della delegazione valdostana che prenderà parte al Trofeo del CONI: 32 gli atleti valdostani (12 per l’hockey, 3 per il pattinaggio artistico, 10 per lo sci alpino, 10 per il fondo e 5 per il winter triathlon) e 8 allenatori. I giovani atleti, tra i 10 e i 14 anni, si confronteranno con i coetanei delle altre regioni italiane in 10 diverse discipline di tre Federazioni sportive: FISI, FISG e FITRI

Il Trofeo CONI è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD).

La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli Organismi Sportivi del CONI e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva.

A conclusione dell’evento in Abruzzo il Presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, riceverà il testimone del Trofeo in quanto la Valle d’Aosta ospiterà la prossima edizione del CONI Winter nel dicembre 2025.