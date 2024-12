Biathlon: tre valdostane nella Staffetta di Hochfilzen

Staffetta 4x6 km femminile, questa mattina, nella giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Hochfilzen (Austria), con l’Italia che ha schierato tre atlete valdostane : Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara che, con al lancio l’altoatesina Hannah Auchentaller, hanno chiuso la loro fatica in undicesima posizione.

Con un finale entusiasmante, la vittoria è andata al quartetto tedesco, con Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian e Franziska Preuss, al traguardo in 1h 16’13”7 (0+4), superando all’ultimo poligono la Francia (Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Lou Jeanmonnot; 1h 17’19”4; 1+13) e la Svezia (Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Ella Halvarsson, Elvira Oeberg; 1h 17’45”5; 1+6). Avvio in salita per le azzurre, con Hannah Auchentaller (20’53”7; 0+1 1+3) che con un giro di penalità transita al cambio in 15° posizione. Testimone a Samuela Comola (Cse; 19’36”1; 0+0 0+2) che con il sesto tempo parziale recupera cinque posti e lascia spazio a Martina Trabucchi (Cse; 20’24”4; 1+3 0+0) che per certo paga lo scotto del debutto in una Staffetta di Coppa del Mondo: 10° crono di frazione e Italia 10°. Ultima frazione a Michela Carrara (Cse; 19’16”9; 0+1 0+2) e con il sesto tempo parziale recupera una piazza, portando le azzurre all’11° posto, in 1h 20’11”1 (2+12).

Al maschile, nella 4x7,5 km; Lukas Hofer (22’58”9; 0+1 1+3) al lancio passa il testimone in 17° posizione a Didier Bionaz (22’21”0; 0+2 1+3) che con il 14° crono parziale risale di due posti; Elia Zeni (20’57”7; 0+0 0+1) ha il 7° crono parziale e Italia che cambia settima; ultima frazione affidata a Tommaso Giacomel (20’04”8; 0+0 0+3) che con il terzo tempo di frazione porta gli azzurri al 7° posto finale, con il tempo complessivo di 1h 26’22”4 (2+13). Come per il femminile, vittoria che si decide all’ultimo poligono, con la Francia (Fabien Claude, Quentin Fillot Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin; 1h 23’04”3; 0+10) che ha la meglio sulla Norvegia (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vebjoern Soerum; 1h 23’53”3; 1+8) e terza la Svezia (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelssom; 1h 25’03”5; 1+14).

Terza e ultima tappa del 2024, dal 19 al 22 dicembre, ad Annecy/Le Grand Bornand (Francia), dove sono in programma la Sprint, l’Inseguimento e la Mass Start.

IbuCup Biathlon

È la Sprint, 7,5 km femminile, a chiudere la tappa di IbuCup di Biathlon della Val Ridanna (Alto Adige) che consegna alla poliziotta cuneese, di Entracque, Carlotta Gautero il gradino alto del podio, al traguardo in 23’34”6 (1 0). Alle sue spalle, la tedesca Lena Siegmund (23’38”2; 0 0) e la lettone Estere Volfa (23’41”8; 0 1). Cinque azzurre nelle migliori ventitre

della classifica: 7° Ilaria Scattolo; 10° Francesca Brocchiero; 13° Astrid Plosch; 20° Sara

Scattolo (Cse) e, 23°, Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; 25’19”9; 1 1).