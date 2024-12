La Thuile Trail, 9^ edizione – 26 luglio 2025

Dopo l’incredibile successo dell’edizione 2024, che ha visto la partecipazione record di quasi 900 atleti, con il tutto esaurito per due delle tre gare, la 9^ edizione di La Thuile Trail -in calendario a La Thuile in Valle d’Aosta il 26 luglio 2025- promette di essere ancora più spettacolare. Questo evento tanto atteso, che si svolge sui sentieri della vallata di La Thuile al cospetto del ghiacciaio del Rutor e della catena del Monte Bianco, offrirà tre gare ormai diventate iconiche, pensate per soddisfare la passione e le abilità di tutti gli atleti appassionati di trail running:

Trail: 25 km con 1.500 m D+ | il perfetto equilibrio tra sfida e accessibilità.

25 km con 1.500 m D+ | il perfetto equilibrio tra sfida e accessibilità. Marathon: 43 km con 2.500 m D+ | un’opzione sempre più amata tra i trail runner di media distanza.

43 km con 2.500 m D+ | un’opzione sempre più amata tra i trail runner di media distanza. Ultra: 70 km con 4.000 m D+ | la prova definitiva di resistenza e determinazione.

L’edizione 2024 ha accolto runner provenienti da ben 28 nazionalità, sottolineando la crescente reputazione internazionale di La Thuile Trail. Per il 2025, gli organizzatori sono entusiasti di accogliere ancora più partecipanti globali e atleti d’élite dall’Italia e dall’estero, consolidando ulteriormente la posizione dell’evento nel calendario del trail running.

Iscrizioni

Le iscrizioni per le tre gare di La Thuile Trail 2025 sono aperte dal 2 dicembre 2024. Gli atleti possono registrarsi tramite il portale Wedosport fino al raggiungimento del numero massimo di 1000 partecipanti complessivamente per le tre gare (Trail: 425 iscritti – Marathon: 325 iscritti - Ultra: 250 iscritti).

Prime 10 iscrizioni a un prezzo esclusivo

Solo ed esclusivamente le prime dieci persone iscritte per ogni gara potranno assicurarsi un pettorale a un prezzo molto speciale:

25,00 € per Trail

42,00 € per Marathon

65,00 € per Ultra

Dall’11^ iscrizione in poi, fino alla fine di marzo 2025

35,00 € per Trail

52,00 € per Marathon

77,00 € per Ultra

Dal 1^ aprile al 30 giugno 2025

42,00 € per Trail

62,00 € per Marathon

88,00 € per Ultra

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito lathuiletrail.com, nelle pagine dedicate alle singole gare, così come nel regolamento.

Memorial Edo Camardella

La Thuile Trail si svolge in memoria di Edo Camardella. Con questa gara, gli organizzatori vogliono rendere omaggio al loro amico Edo, grande appassionato di montagna e membro del team organizzativo di questo grande evento, scomparso nel 2019 sotto una valanga sul Monte Bianco.

La manifestazione è organizzata da Hey Team S.S.D. a r. l. in collaborazione con il Comune di La Thuile e con numerose associazioni locali.