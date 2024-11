Sci nordico: la Valle d’Aosta detta legge nella tappa di S. Caterina (SO)

Seconda tappa – la prima è stata disputata, a inizio settembre, a Forni Avoltri, con gli skiroll – della Coppa Italia di Fondo, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), con gli atleti valdostani grandi protagonisti nella Sprint in tecnica libera, grazie alla vittoria di Federica Cassol, le piazze d’onore di Nadine Laurent (anche prima U23) e Mikael Abram, e Fabio Restano, il migliore nei ‘civili’.

Al femminile, dopo aver fatto registrare i due migliori crono in qualifica, vittoria di Federica Cassol (Cse) su Nadine Laurent (Fiamme Oro; 1° Under 23) e alla bellunese Iris De Martin Pinter. Quarto posto a Lucia Isonni (Cse) e, 5°, Virginia Cena (Fiamme Gialle). Ottavo posto, prima Giovani tra le italiane – seconda alle spalle della slovacca Michaela Strakova, 7° - Vittoria Cena (Gs Godioz); 14°, prima Aspiranti tra le italiane, Claire Frutaz (Sc Drink). Al maschile, successo del carabiniere altoatesino Benjamin Schwingshackl, che ha avuto la meglio sulla coppia del CEntro sportivo Esercito formata da Mikael Abram e Giacomo Gabrielli. Ancora Esercito al 5° e 6° posto con Fabrizio Poli e Aksel Artusi; 8° Martin Coradazzi (Cse); 19° il gressonaro, che gareggia sotto la bandiera thailandese, Mark Chanloung; 20°, 1° tra gli atleti Civili, Fabio Restano (Sc Drink); 35° Mattia Saracco (Sc Brusson). Il programma della Coppa Italia in Alta Valtellina prosegue, domani, con la 10 km Individuale in skating; chiusura, domenica 1 dicembre, con la 10 km Individuale in classica.

CdM Sci nordico

Apertura della Coppa del Mondo di Fondo, oggi, a Ruka (Finlandia) con la disputa della 10 km Individuale in tecnica classica, con il finlandese Ilvo Niskanen (23’00”6) che precede un pokerissimo di norvegesi e, a salire sul podio, sono Harald Oestberg Amundsenb (23’13”1) e Martin Loewstroem Nyenget (23’14”7). Il migliore degli azzurri, 15°, è Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 24’03”3); 52° Paolo Ventura (Cse); 60° Francesco De Fabiani (Cse; 25’18”3). Domani, seconda giornata di gara, con in programma la Sprint in alternato; conclusione del ‘Triple Ruka’, domenica 1 dicembre, con la 20 km Mass start in skating.



Sci alpino

Secondo Gigante Fis, quest’oggi, a Mayrhofen/Hippach (Austria) e successo della tedesca Jana Fritz (1’42”14; già al comando a metà gara) a precedere la romana dell’Esercito, Francesca Carolli (1’42”37) e la poliziotta ampezzana, in risalita di nove posizioni, Ambr Pomaré (1’43”14). Al 7° posto Laura Steinmair (Cse; 1’43”42); quarta al termine della prima manche, scivola in 11° posizione Carole Agnelli (Fiamme Oro; 1’43”57); 13° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’43”63); risale di cinque piazze ed è 18° Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 1’44”09); ne recupera quattro e conclude 23° Annette Belfrond (Cse; 1’44”53).