Cervino Matterhorn Ultra Race torna dal 27 al 29 giugno 2025

Cervino Matterhorn Ultra Race si rinnova, cambia parte dei percorsi e si colloca subito dopo l’inizio dell’estate. La quarta edizione dell’evento ideato da Cervino Sport Events SSD si svolgerà dal 27 al 29 giugno 2025, con una formula in parte rivista.

Nasce CMUR70, gara di 70 chilometri (5.000 metri D+) che potrà essere corsa esclusivamente a coppie e che sostituisce CMUR173. La prima parte del tracciato, su territorio italiano, è confermata; cambia pressoché tutto il tratto sul versante svizzero, che si snoderà su itinerari poco utilizzati, a due passi dal Cervino, in mezzo al ghiaccio e alla natura selvaggia. Una gara che partirà alle 3 di venerdì 27 giugno da Breuil-Cervinia e che dovrà essere conclusa in un massimo di 20 ore.

Le altre tre distanze rispecchiano il programma del passato e ripercorrono i sentieri utilizzati e apprezzati lo scorso anno, modificati poche settimane prima per via dei danni causati dall’alluvione. Confermata CMUR50 (47 chilometri - 2.900 metri D+), gara individuale con partenza e arrivo sempre a Breuil-Cervinia; il tracciato si sviluppa nelle zone di Cime Bianche Laghi e del ghiacciaio di Plateau Rosa, con leggero sconfinamento in Svizzera.

Confermate anche le altre due distanze, accessibili a chi si allena con minore assiduità o si avvicina al mondo dei trail. Sabato 28 giugno si correranno CMUR30 (28 chilometri - 1.800 metri D+) e CMUR15 (16 chilometri - 700 metri D+), disegnate in prevalenza sui pendii del comprensorio di Cervino Ski Paradise.

Mancano ancora moltissimi mesi alla prossima stagione estiva, ma nella Valtournenche è già iniziato il lavoro per programmare Cervino Matterhorn Ultra Race, tra conferme e novità.