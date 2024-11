La Monte Rosa SkyMarathon si fa in quattro!

La nuova Monte Rosa SkySummit è la versione solo in salita della classica gara a 4.554m – 3.500m di salita su 17,5 km. ©iancorless.com

Arrivare in vetta al Monte Rosa tutto d’un fiato da Alagna Valsesia non è come girarci attorno e per evidenziare questa performance, nel 2025 alla classica Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta di Europa, si affianca la Monte Rosa SkySummit.

Diventano quindi quattro le gare sui nevai del Monte Rosa, il 14 e 15 giugno, 2025, due per ogni giorno per un weekend in alta quota straordinario:

Monte Rosa SkySummit (Alagna-Capanna Margherita – 17.5 km / 3,500m+) Monte Rosa SkyMarathon (Alagna-Monte Rosa-Alagna – 35 km / 7,000m+/-) AMA VK2 (Alagna-Punta Indren – 9 km / 2,086m+) Monte Rosa Vertical (Alagna-Bocchetta delle Pisse – 5.32 km / 1,150m+)

L’AMA VK2 copre metà del percorso in salita della SkyMarathon fino a 3.260 metri di altitudine, con un dislivello di 2.000 metri. ©Damiano Benedetto Photo

Questi eventi, condotti nel rispetto dell’ambiente – come testimoniato dalla certificazione ISO 20121 ricevuta nel 2023 – serviranno anche a sensibilizzare sul tema della de-glaciazione e convogliare proposte costruttive per gestire al meglio questa transizione, i nuovi aspetti del turismo stagionale, i rifugi e la vita in alta montagna.

La Monte Rosa SkyMarathon, unica nel vero stile skyrunning nato 30 anni fa, attraversa morene, nevai e ghiacciai per 35 chilometri. Con un’estenuante salita di 3.500m di dislivello positivo gli atleti raggiungono la vetta alla Capanna Margherita a 4,554m, il punto di svolta per altri 3.500m in discesa.

La gara originale è stata rilanciata nel 2018, stesso percorso delle origini, ma in coppia, con tanto di imbrago, casco e micro-ramponi per scalare in sicurezza. Anche a chi parteciperà alla Monte Rosa SkySummit correrà in coppia e con lo stesso equipaggiamento, perché la sicurezza viene prima di tutto.

La sicurezza prima di tutto. L’attrezzatura essenziale comprende bastoncini, imbrago, corda, micro ramponi e casco. ©iancorless.com

Il record di ascesa è stato stabilito nel 2023 dalla coppia bergamasca-friulana William Boffelli e Tadei Pivk, che hanno raggiunto la vetta in sole 3h06’, per poi concludere la gara con un altro record di 4h29’20”. Il record femminile di salita risale al 2018 per mano della americana Hillary Gerardi e della britannica Holly Page, che hanno fermato il cronometro a 4h00’.

Confermati anche l’AMA VK2 e il Monte Rosa Vertical, che stavolta si svolgeranno entrambi domenica 15 giugno. AMA VK2, il doppio Vertical Kilometer® che copre metà del percorso della gara principale, è giunto alla quinta edizione. Il record da battere sui 9 km di sola salita è di 1h32′.

Inaugurato due anni fa, il Monte Rosa Vertical parte da Alagna e sale per 1.150m su un percorso di 5 km fino alla Bocchetta delle Pisse. I partecipanti potranno scegliere tra la gara e una versione non competitiva per escursionisti con arrivo alla stazione della funivia di Pianalunga.

Fino a 3.260m, il percorso è lo stesso per la SkyMarathon, la SkySummit e l’AMA VK2. In base all’allenamento e alle capacità, la scelta è aperta! ©Damiano Benedetto Foto

Per ragioni organizzative e di impatto ambientale verranno ammesse un massimo di 250 coppie tra Monte Rosa SkyMarathon e Monte Rosa SkySummit. Le iscrizioni per chi ha già partecipato alle precedenti edizioni aprono il 1° dicembre, mentre il 9 gennaio aprono per tutti e per tutte e quattro le gare.

Nel 2024, 544 atleti da 27 nazioni da cinque continenti hanno partecipato agli eventi del weekend e la new entry attirerà sicuramente nuovi talenti.

Già al lavoro per accogliere partecipanti, sponsor e spettatori per l’edizione 2025 sono: Manuel Gambarini, Presidente del Comitato Organizzatore AMA insieme al team, le Guide Alpine, il Soccorso Alpino e tutti i volontari – dentro e fuori la montagna, insieme a Monte Rosa 2000 e ai partner istituzionali degli eventi: i Comuni di Alagna Valsesia e Gressoney La Trinité, la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, e Terre dell’Alto Piemonte (ATL).