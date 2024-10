Sci alpino: I convocati per i giganti di Soelden

Le gare si svolgeranno sabato 26 ottobre per le donne e domenica 27 ottobre per gli uomini, con le due manches programmate per le ore 10:00 e 13:00, trasmesse in diretta su RaiSport ed Eurosport.

Nel settore maschile, la squadra italiana è composta da Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Filippo Della Vite, reduce da un'operazione per una frattura al pollice, ha iniziato a sciare in campo libero e deciderà nei prossimi giorni, in accordo con lo staff tecnico e medico, se partecipare alla competizione.

Per quanto riguarda le donne, l'Italia schiererà sette atlete, con Brignone a guidare il gruppo. Le compagne di squadra includono Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

La storia di Soelden è particolarmente favorevole per le atlete italiane, che vantano tre vittorie in questa località: Denise Karbon nel 2007, Federica Brignone nel 2015 e Marta Bassino nel 2020. Brignone, oltre alla vittoria, ha conquistato altri tre podi, sempre al secondo posto, nel 2018, 2020 e 2023. Anche Marta Bassino ha mostrato il suo valore con un terzo posto nel 2016. Le donne italiane hanno scritto pagine importanti nella storia di questa competizione, con anche Manuela Moelgg che ha ottenuto un terzo posto nel 2017 e nel 2010, e Karbon che è salita sul podio anche nel 2009.

Il bottino maschile è più ridotto, con Max Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012.

Nel frattempo, si segnala il ritorno in pista di Sofia Goggia, che ha ripreso a sciare la settimana scorsa in Val Senales. La bergamasca è attesa sugli sci nuovamente da martedì 22 a venerdì 25 ottobre, continuando il suo percorso di riavvicinamento alla neve.

Con la stagione che si avvia, l'attenzione è tutta rivolta ai giganti di Soelden, dove le atlete italiane sono pronte a dimostrare il loro talento e a cercare di conquistare un posto sul podio.