Trail: L’azzurro Xavier Chevrier vince ForTen 2024, Claudia Previtali prima tra le donne

La pioggia battente non ha fermato l’entusiasmo dei partecipanti alla ForTen, la gara di running promozionale di 10 km nei Comuni di Hône e di Bard organizzata domenica 20 ottobre dall’Associazione Forte di Bard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad.

I partenti che hanno sfidato il maltempo allo start, in piazza Cavour a Bard, sono stati 210 a fronte di 341 iscrizioni. Il primo posto assoluto è stato conquistato dall’azzurro Xavier Chevrier, già vincitore dell’edizione 2021 e del 2023 che ha eguagliato il miglior tempo di tre anni fa chiudendo il percorso in 34’ e 37’’. Dietro di lui al secondo posto, Andrea Elia (Fidal La Recastello) con un tempo di 34’ e 52’’. Terzo posto per Roberto Giacomotti (Fidal Sport Project Vco) con 35’ 07’’. Al quarto posto Isacco Costa (Fidal la Recastello) con 35’ e 27’’. Il valdostano René Cuneaz si è piazzato quinto con un tempo di 35’ e 48’’.



Tra le donne a primeggiare è stata l’azzurra Claudia Previtali (41’ e 59’’); al secondo posto si è posizionata Antonia Rita Giudici (Fidal Atl. Valle Brembana) con un tempo di 42’ e 36’’; terza piazza per la valdostana Laura Segor della Polisportiva Sant’Orso Aosta, con 42’ e 58’’.



Nella corsa non competitiva si è imposto invece tra i maschi Tito Tiberti, co-coordinatore tecnico Fidal Corsa in montagna al seguito del ritiro degli azzurri che ha concluso con un tempo di 45’ e 33’’. Prima per le donne Alexa Callovini, con 51’ e 22’’.



L'evento è stato promosso dall'Associazione Forte di Bard in sinergia con le Amministrazioni comunali di Hône e di Bard, l'Atletica Monterosa-Giuseppe e Mauro Fogu Arnad.

Partner tecnico: Montura.



Le classifiche complete sono disponibili su fortedibard.it e su irunning.it.