Baseball: Il 24 ottobre parte il corso 2024-2025 dell'Accademia Piemonte

Il24 ottobre nell’impianto comunale di via Passo Buole a Torino prenderà il via il corso 2024/2025 dell’Accademia Piemonte, sarà un importante anno di formazione per i cadetti inseriti nel progetto tecnico voluto dalla Federazione Italiana Baseball Softball, che nel tempo ha contribuito alla crescita di giovani talenti supportando, in modo significativo, un progetto che punta sia alla loro crescita che a quella dell’intero movimento del baseball italiano.

L'Accademia Piemonte nata nel 2012 con l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare al massimo le proprie capacità tecniche ed atletiche, ha formato numerosi giocatori che oggi militano sia nei club delle massime serie che nelle squadre nazionali.

Tornando indietro nel tempo i primi segnali concreti del buon lavoro svolto dal progetto sono arrivati nel 2015, quando la selezione Junior League Baseball (JLB), composta in gran parte da ragazzi provenienti dall'Accademia, ha trionfato al Torneo delle Regioni disputato in Piemonte.

Questo risultato ha dato una spinta importante al progetto, accresciuto di credibilità durante il suo percorso e dimostrando come la passione, la competenza e la visione del team di formatori può aiutare la maturazione degli atleti.

Oggi, l'Accademia Piemonte continua ad essere un punto di riferimento per lo sviluppo del baseball giovanile, l’inserimento di figure di spicco come il responsabile tecnico Mauro Mazzotti collaboratore europeo dei Cincinnati Reds ed allenatore del San Marino, supportato dagli allenatori Gianmario Costa storico coach della Nazionale e Nestor Pinto Escalona anch’egli del San Marino, dalle referenti sin dal 2016 Michela Passarella e Sabrina Olivero (presidente del C.R. Piemonte), hanno innalzato ulteriormente l’asticella del progetto giovanile.

Nell’ultima stagione l’impegno dell’intero staff ha consentito la creazione di un sano e competitivo ambiente, nel quale i giovani cadetti possono crescere affinando le loro abilità per essere pronti nell’affrontare al meglio le sfide del baseball d’alto livello.

L'Accademia Piemonte non è solo un luogo di formazione sportiva, ma anche un trampolino di lancio per quei talenti che negli anni hanno portato le loro esperienze e le competenze nelle rispettive squadre seniores. Molti degli “accademisti” cresciuti all’interno di questo progetto hanno contribuito a formare squadre di grande successo, dimostrando la validità del lavoro svolto durante i corsi.

L’esempio più recente è quello dell’Avigliana Rebels, società piemontese la cui formazione al termine di una bellissima stagione ha ottenuto la promozione nella serie A di baseball; ebbene diversi dei tecnici e dei ragazzi che hanno ottenuto questa importante impresa sportiva hanno fatto parte durante gli anni dell’Accademia Piemonte.