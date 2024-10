Endurance: Alessia Lustrissy e Edinburg a rappresentare l’Italia a Samorin nella CEI3*140 km

Una nutrita rappresentativa azzurra nel fine settimana è in gara all’estero in due distinti eventi internazionali. All’X-Bionic Sphere di Samorin, in Slovacchia, a difendere il tricolore ci sarà anche l’amazzone valdostana Alessia Lustrissy (CI San Maurizio) in sella a Edinburg nella Cei ‘tre stelle’ di 140 chilometri. Alessia gareggerà nella giornata di sabato 12 ottobre.

La giovane amazzone di La Salle torna a Samorin quindi che l’anno scorso l’aveva vista salire sul podio più alto della CEIYJ2* 120 km, in sella a Benemir Des Egas, dopo un lavoro in sordina di preparazione attenta e di costruzione del binomio. L’anno scorso era in gara per il ‘Team Emergenti’ della FISE, guidato dal Ct Nando Torre, e aveva vinto una gara difficile. Dopo un lavoro altrettanto attento condotto nel corso di questi mesi, la Valdostana torna sul circuito slovacco in una categoria più impegnativa. “E’ sempre bello essere qui – commenta da Samorin Alessia Lustrissy - per il percorso, per le strutture ma soprattutto per l’ambiente che si respira. Accogliente e con tante nazioni presenti. Sabato ne saranno rappresentate 13 nelle varie gare. È la mia prima esperienza nella categoria 3 stelle, proviamo ad alzare il livello di difficoltà e a confrontarci in questa 140 km, speriamo di far bene”.

Insieme ad Alessia Lustrissy, unica italiana nella CEI3* di 140 km, a difendere il tricolore ci sono Camilla Coppini con Zingara e Daniele Massobrio con Glicine Bosana nel CEI3* di 160 chilometri, oltre a Amedeo Cianetti (Perret) e Carolina Tavassoli Asli (Euphorie AA) nel CEI2* di 120 chilometri. Nei due CEI1* di 100 chilometri in programma, inoltre, Francesco Colombo (Picon dell’Orsetta) e Sophie Todaro (RK Tarfah) gareggiano in quello di sabato 12 ottobre, mentre in quello di domenica 13 si presentano Alessandro Generali (Alfabia Mag) e Alice Manganiello (Atlas HCM) ed ancora Francesco Colombo (Anthik del Ceppo).