T*Danse 2024, un’edizione di grande successo

Si è conclusa domenica 6 ottobre negli spazi di Plus (ex Cittadella dei Giovani di Aosta) l’ottava edizione di T*Danse – Danse et technologie, il Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta diretto da Marco Chenevier, Alessia Pinto e il duo artistico VestAndPage (Andrea Pagnes e Verena Stenke) e a cura di TiDA – Teatro Instabile di Aosta.

Dopo la tradizionale e amata Battle 1Vs1 All Style in cortile, durante la quale si sono esibiti piccoli e grandi danzatori davanti a una giuria internazionale formata dalla Compagnia Artmayage e la Compagnia Zahrbat, che ha decretato vincitori Ste (su Instagram: ste._.moda_) per la sezione Under 13 e Aurora (su Instagram: auroraa.mura_) per la sezione adulti, è giunto il momento di fare un bilancio complessivo della manifestazione.

Dal 2 al 5 ottobre sono stati 31 gli eventi proposti tra spettacoli, masterclass, jam session, talk-aperitivi e concerti. Ciascuna serata ha previsto un biglietto di ingresso che comprendeva l’accesso a 3 performance/spettacoli. Nel corso della quattro serate sono stati oltre 500 i biglietti venduti: un numero in crescita rispetto allo scorso anno e quasi il doppio rispetto al 2022 (in cui per lo stesso numero di serate i biglietti venduti erano stati 259). L’ampio successo della manifestazione è stato anche merito dei numerosi e validi dispositivi attivati da TiDA sul territorio: 200 sono stati i giovani fra studenti dei licei e istituti superiori coinvolti nei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (lo scorso erano anno 83) e gli allievi delle scuole di danza, coinvolti nei percorsi di visione. Oltre al LiCAM, si è aggiunto l’ITPR “Corrado Gex”: «per la prima volta abbiamo coinvolto un istituto professionale nel progetto di T*Danse, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi perché era per noi un obiettivo importante da raggiungere», commenta il co-direttore artistico e coreografo valdostano Marco Chenevier.

Grande partecipazione anche da parte della cittadinanza per quanto riguarda l’appello a ospitare in casa un/un’artista: 90 è il numero dei cittadini, fra edizioni passate e quella presente, del Club degli Host, parte fondamentale dell’organizzazione del festival, che sceglie di supportare T*Danse mettendo a disposizione una stanza privata per un/un’artista.

L’edizione 2024 di T*Danse fa parte del progetto “Montagne in movimento" nell’ambito dei “Progetti culturali, attività di valorizzazione dei beni culturali e iniziative in ambito artistico”, che riceve il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore), ed è stata realizzata con il sostegno dell’Assessorato ai Beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Assessorato all'istruzione, alla cultura, alle politiche giovanili e alla comunicazione del Comune di Aosta, e con il contributo di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Not&Sipari”. T*Danse è inoltre stato realizzato in partnership con il Comune di Arvier, SBV – Sistema Bibliotecario Valdostano, Plus, Arcigay VdA Queer VdA.