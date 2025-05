L’Institut de Danse du Val d’Aoste sul gradino più alto del podio al concorso internazionale “Primavera Vien Danzando” di Collegno

L’Institut de Danse du Val d’Aoste, la storica scuola di danza valdostana diretta da Elena Aloisio, domenica 4 maggio ha partecipato al concorso internazionale denominato “Primavera Vien Danzando”, che si è svolto al teatro “Lavanderia a Vapore” di Collegno, di fronte ad una giuria composta dai maestri Renata Justino, Pierpaolo Ciacciulli, Adriano Bolognino e Gianluca Lanzillotta. Gli allievi dell’Institut (21 ballerine e 1 ballerino) hanno presentato numerose coreografie, di classico, modern e contemporaneo, sia come solisti che come gruppi.

Ecco i loro nomi: Maria Venuti, Serena Spanò, Emma Lidia Chiabotto, Asia Pession, Lucia Piatti, Gaia Martinelli, Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Clarissa Fanny, Aurora Capano, Margot Fadda, Martina Vigliocco, Chloé Gerbaz, Alice Menegazzi, Ludovica Renda, Matilde Foletto, Evelyn Letey, Cecilia Zoppo, Margherita Fea, Noemi Rossi, Anna Dello Iacono, Weronika Bredy.

E i risultati non sono certo mancati.

Innanzi tutto c’è da sottolineare il primo posto nella categoria “modern Junior” di Alice Menegazzi, Serena Spanò e Maria Venuti, con la coreografia “Ognuno” della maestra Silvia Melis. Non è stato tuttavia il solo risultato di rilievo ottenuto dagli allievi valdostani, che al contrario si sono distinti in diverse categorie e sezioni della danza, conquistando ben cinque medaglie d’argento e una di bronzo.

Ecco in sintesi i risultati più significativi:

2° posto per Maria Venuti nel “classico Junior” con la variazione “Raymonda”;

2°posto per il gruppo “classico Junior” con la coreografia “Inverno” del maestro Davide Vittorino;

2° posto per Sofia Maria Barmasse nel “classico Children” con la variazione “Fee des Miettes”;

2° posto per il gruppo “modern Junior” con la coreografia “La Primavera” della maestra Silvia Melis;

2° posto per il gruppo “modern Children” con la coreografia “Lumen”, sempre di Silvia Melis;

3° posto per Maria Venuti nel “modern Junior” con la coreografia “Interaction” del maestro Christian Carubelli.

Occorre anche aggiungere che gli allievi dell’Institut hanno ricevuto numerose borse di studio per stages e concorsi in Italia e all'estero; tra queste merita di essere sottolineata quella ottenuta nel classico da Maria Venuti per uno stage della Bolshoi Ballet Academy, in programma a Lugano dal 28 luglio al 1° agosto prossimi.