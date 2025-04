L’Institut de Danse du Val d’Aoste protagonista al concorso nazionale “Ballo per Me”

Ancora una giornata di grandi soddisfazioni per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che domenica 6 aprile, a Fortunago in provincia di Pavia, ha partecipato al 4° concorso nazionale di danza denominato “Ballo per Me”.

La manifestazione si è svolta al Teatro Auditorium Azzaretti e ha visto ballerine e ballerini esibirsi sul palco in diversi settori della danza: classica, contemporanea, danza di carattere, modern/jazz, hip hop e composizione coreografica. Per la scuola di danza di Saint Christophe erano presenti: Maria Venuti, Serena Spanò, Alice Menegazzi, Matilde Foletto e Lorenzo Bianchi. Ad accompagnare i ballerini valdostani c’erano le loro insegnanti, Elena Aloisio e Silvia Melis.

Prima del concorso c’è stata anche una masterclass di modern con il maestro Thomas Signorelli. In giuria per la valutazione delle diverse coreografie erano presenti i maestri David Bellay, Loredana Mapelli, Christian Carubelli, oltre allo stesso Thomas Signorelli.

Ecco i risultati dei ballerini valdostani.

Maria Venuti : 1° posto solisti classico teen, 1° posto solisti modern teen, 3° posto solisti contemporaneo teen;

Serena Spanò : 1° posto solisti contemporaneo senior;

Lorenzo Bianchi : 3° posto solisti modern teen;

Maria Venuti e Serena Spanò : 2° posto passo a due contemporaneo teen;

Maria Venuti, Serena Spanò e Alice Menegazzi: 1° posto gruppo modern senior.

A Lorenzo Bianchi è stata anche assegnata una borsa di studio per un percorso formativo denominato “Professional Intensive Training”.

Infine, Serena Spanò ha ricevuto un premio speciale dal maestro Christian Carubelli.

Da sinistra: Maria Venuti, Serena Spanò, Alice Menegazzi, Lorenzo Bianchi, Matilde Foletto