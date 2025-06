Grande entusiasmo allo “spettacolo dantesco” dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Ancora una volta l’Institut de Danse du Val d’Aoste non ha deluso le attese, quest’anno al Teatro Splendor, durante il saggio che ha concluso l’anno dei corsi e che ha avuto come protagonisti gli allievi e gli insegnanti della scuola di danza di Saint Christophe, con il contributo attivo della compagnia teatrale “Passe Partout”. È stato davvero un saggio entusiasmante che ha visto il numerosissimo pubblico presente più volte sottolineare il proprio gradimento per lo spettacolo offerto, che aveva come filo conduttore il poema dantesco “La Divina Commedia” e come titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Il saggio, in quasi 3 ore di spettacolo, è stato un susseguirsi incalzante di coreografie, tra musica e luci colorate, intervallate dai versi tratti dalle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, del poema-capolavoro di Dante Alighieri. Gli allievi dell’Institut si sono alternati sul palco dello Splendor in uno sfavillio di costumi, presentando 38 balletti e spaziando tra danza classica, moderna e danza contemporanea, preparati con grande competenza ed enorme passione dalle loro maestre e dai loro maestri. Lo spettacolo è terminato con i saluti finali di tutti i partecipanti, insegnanti compresi, che hanno ballato sulle note di “A Sky Full of Stars” dei Coldplay.

L’appuntamento è per il mese di settembre con la nuova stagione dei corsi di danza.



Gli allievi :

Matilde Acquafredda, Anastasia Anghilante, Elodie Baravex, Sofia Maria Barmasse, Serena Bergonzo, Annie Bétemps, Lorenzo Bianchi, Antonia Bilanzuoli, Vincenza Bilanzuoli, Aimée Bionaz, Gaia Boero, Eloane Bonnet, Weronika Bredy, Aurora Capano, Matilde Valentina Cascino, Celeste Castagnola, Adele Centelleghe, Emma Lidia Chiabotto, Maddalena Colella, Eva Del Frate, Anna Dello Iacolo, Laetitia Désaymonet, Lisianne Diotri, Bianca Donati, Margot Fadda, Clarissa Fanny, Margherita Fea, Yaroslava Ferrone, Sophia Florenco Dias Da Silva Nascimento, Matilde Foletto, Sofia Furfaro, Clementina Fusacchia, Elena Galietta, Giulia Gencarelli, Chloé Gerbaz, Sofia Ghirotti, Alice Giacomazzi, Giada Gruppuso, Viola Gruppuso, Evelyn Letey, Giulia Licata, Reine Fleur Lucianaz, Giorgia Macrì, Gaia Martinelli, Arianna Meligrana, Alice Menegazzi, Lucia Pellissier, Asia Pession, Lucia Piatti, Gloria Raso, Ludovica Renda, Noemi Rossi, Giulia Rotolo, Sofia Scollica, Sveva Sebastiani, Giorgia Sorace, Melissa Sorace, Serena Spanò, Alice Susanna, Giulia Susanna, Alice Uccelli, Maria Venuti, Martina Vigliocco, Ludovica Vigna, Cecilia Zoppo.

Gli insegnanti :

Elena Aloisio, Margot Blanc, Christian Carubelli, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Lilia Nugara, Elena Pisu, Davide Vittorino, Raffaella Giangualano (Registered RAD Teacher).