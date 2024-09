Hockey: HC Aosta Vs HC Valpellice, 6-3 nell'amichevole

La formazione di casa, guidata da coach Luca Giovinazzo, ha portato a casa una netta vittoria per 6-3, dimostrando una buona preparazione e un grande impegno in una partita caratterizzata da numerosi minuti di penalità.

Il match, che ha ufficialmente riaperto la stagione dell'hockey allo stadio di Aosta, ha visto un pubblico curioso e appassionato assistere alla performance della squadra locale, che ha mostrato solidità difensiva e un efficace penalty killing (PK). L’HC Aosta ha schierato una rosa ricca di giovani, i quali, pur mostrando grande determinazione e voglia di fare, hanno a volte ecceduto in alcune cariche, segno di un entusiasmo da incanalare meglio nelle prossime partite.

Nonostante qualche imprecisione, la squadra di Giovinazzo ha messo in luce buone potenzialità in vista dell’imminente campionato, offrendo spunti su cui lavorare. La partita ha evidenziato alcuni aspetti positivi, come la capacità di mantenere il controllo nei momenti decisivi e di sfruttare le occasioni offensive, ma anche elementi su cui migliorare, come la gestione delle penalità e una maggiore disciplina sul ghiaccio.

La vittoria casalinga apre ora le porte alla sfida di ritorno, che si terrà sabato 14 settembre alla Spirito Reale Arena Cotta Morandini, casa dell'HC Valpellice. Un’altra occasione per le due squadre di affinare le tattiche in vista dell’esordio stagionale e offrire al pubblico un altro spettacolo sul ghiaccio.

Roster HC Aosta:

Buono Cr, Nardella, Mazzocchi, De Toni, Nimenko, Garau, Timpone, Fraschetta, Mocellin, Badoglio, Vigliotti, Berger, Buono Ca, Gesumaria, Lysenko, De Nardin, Pfostl, De Santi, Garber, Marinelli, Tura.

Coach: Luca Giovinazzo

Parziali: 2-2, 3-1, 1-0

L’amichevole non ha fatto altro che alimentare l’attesa per la nuova stagione, con HC Aosta che, dopo questo esordio incoraggiante, guarda con fiducia all'inizio del campionato IHL.