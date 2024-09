Inizia la nuova stagione dei corsi all’Institut de Danse du Val d’Aoste

Dopo un anno particolarmente ricco di soddisfazioni, con la partecipazione a numerosi stage in giro per l’Italia, l’Institut de Danse du Val d’Aoste inaugura la nuova stagione dei corsi a partire da lunedì 16 settembre. “Siamo danzatori, attori, sportivi, bambini, ragazzi, adulti, più semplicemente persone che amano la danza, il movimento in ogni sua forma e lo proponiamo con la stessa passione, a partire dai 4 anni e senza limiti, perché è sempre il tempo giusto per iniziare a danzare”: così scrive l’Institut de Danse sulla home page del suo sito. La scuola di danza di St. Christophe è attiva sul territorio dal 2011 e oggi può contare su un gruppo di insegnanti, a partire dalla sua presidente Elena Aloisio, davvero di primordine, sia valdostani che provenienti da fuori Valle: Davide Vittorino, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Elena Pisu, Christian Carubelli, Raffaella Giangualano, Margot Blanc, Lilia Nugara, Laura Smeak, Francesca Borney.

Le proposte didattiche dell’Institut de Danse variano dalla danza classica, alla danza moderna, a quella contemporanea, fino alla ginnastica posturale per adulti. La scuola di St. Christophe, inoltre, prepara agli esami della “Royal Academy” con l’insegnante “Rad Registered Teacher”, Raffaella Giangualano.

Per informazioni e iscrizioni :

per i corsi di danza: Elena 349 3947977



per i corsi di ginnastica posturale: Lilia 333 2152789

mail: institutdedanseaosta@gmail.com

sito: www.institutdedanseaosta.com



pagina Facebook: https://www.facebook.com/institutdedanse

pagina Instagram: https://www.instagram.com/institutdedanse