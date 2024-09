L’Institut de Danse du Val d’Aoste allo Stage Internazionale di Montecatini

Settimana di grande impegno e di alto livello, dal 26 al 31 agosto, per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che ha partecipato con 14 allieve e 1 allievo, tra i 9 e i 17 anni, alla XXIII edizione dello “Stage Internazionale Montecatini Danza”, organizzato da “Officina delle Arti” con la direzione di Sabrina Scatizzi.

Ecco i nomi dei 15 allievi dell’Institut de Danse: Serena Spanò, Maria Venuti, Lorenzo Bianchi, Cecilia Zoppo, Matilde Foletto, Margherita Fea, Asia Pession, Sofia Maria Barmasse, Gaia Martinelli, Lucia Piatti, Matilde Valentina Cascino, Eva DelFrate, Giada Gruppuso, Lisianne Diotri e Gloria Raso.

Accompagnati dalle loro insegnanti, Elena Aloisio e Silvia Melis, i nostri allievi hanno seguito lezioni di danza classica, con i docenti dell'Accademia Teatro alla Scala, Walter Madau e Tatiana Nikonova, e con il maestro Francesco Testoni, oltre a lezioni di danza moderna, con i maestri Bruno Collinet e Carl Portal, e di danza contemporanea, con i maestri Ermanno Sbezzo, Matteo Zamperin e Marco Laudani.

Tutti sono tornati in Valle soddisfatti e arricchiti nel proprio bagaglio personale di esperienze nella danza e per l’Institut de Danse du Val d’Aoste c’è stata anche la soddisfazione di una borsa di studio assegnata a Serena Spanò per il percorso di formazione professionale ODA (Officina delle Arti).