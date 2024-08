Danza: Margot Fadda al “TT Stage” di Rapallo con il maestro russo Kristian Ratevossian

Margot Fadda, giovane ballerina dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, ha partecipato, dal 22 al 27 luglio, a un campus di danza denominato “TT Stage”, che si è svolto a Rapallo con la direzione artistica di Kristian Ratevossian, ballerino e maestro, laureato alla prestigiosa Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

Durante lo stage Margot ha potuto seguire lezioni di classico con il maestro russo e le lezioni di punte con la maestra Cristina Sarasso, diplomata al Teatro alla Scala di Milano. Le giornate di studio hanno proposto anche lezioni di pas de deux, in cui i partner erano ballerini professionisti.

Lo stage di Margot si è concluso con la partecipazione, nella splendida cornice del parco di Villa Tigullio di Rapallo, ad un Galà che ha proposto al pubblico presente uno spettacolo di altissimo livello, dove gli allievi dello stage hanno portato in scena una variazione del balletto “Giselle”. Sullo stesso palco si sono esibiti artisti di calibro internazionale, come i fratelli Elvis e Martin Nudo, attualmente ballerini del National Finnish Ballet, che hanno proposto passi a due di repertorio classico con le partner Hatice Erturk e Hyeji Kang. Hanno inoltre partecipato al Galà il ballerino dell’English National Ballet, Hamish Longley, il fiorentino Flavio Paciscopi, recentemente entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro alla Scala, e la coppia di danzatori Alessandro Bonavita e Valerie Ferrazzino, appena rientrati da una tournée in Europa. Tra i danzatori anche Elettra Sophie Franchin, ex allieva dell'Institut de Danse du Val d’Aoste, attualmente all'Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Un'opportunità unica per Margot, che ha arricchito le sue esperienze di studio in un contesto altamente qualificato.