Sofia Maria Barmasse e Margot Fadda tra Milano e Genova impegnate in diversi stage di danza

Per Sofia Maria Barmasse e Margot Fadda, allieve dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio hanno coinciso con due differenti stage di danza, molto impegnativi ma ricchi di soddisfazioni.

Sofia Maria ha partecipato a due incontri coreutici di cinque giorni ciascuno, entrambi a Milano, il primo presso l' Accademia Danza Milano e il successivo alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala . In particolare a questo secondo stage Sofia Maria è stata ammessa attraverso un'audizione. Ha seguito lezioni di classico e di contemporaneo con maestri del famoso teatro milanese.

Margot, invece, ha partecipato prima ad uno stage, che si è svolto a Milano, dove ha seguito lezioni di classico (anche con metodo cubano) e di moderno, sotto la guida esperta della maestra Daniela Cavalleri, ex-ballerina del Teatro alla Scala, che a fine stage ha assegnato a Margot una borsa di studio per il terzo corso professionale della scuola Oscar Danza Teatro , diretta da Monica Cagnani. L’allieva dell’Institut de Danse si è poi trasferita a Genova, dove ha seguito uno stage al Russian Ballet College , con lezioni di preparazione fisica, classico e repertorio, al termine del quale Margot ha saputo di essere stata ammessa al terzo corso accademico, in programma per il prossimo mese di settembre.

Grandi soddisfazioni, dunque, per Sofia Maria e Margot, oltre che per la scuola di danza di Saint Christophe.