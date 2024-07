Fidal Valle d'Aosta: le gare di atletica a cui hanno partecipato gli atleti valdostani la settimana scorsa

Campionati Italiani Allievi

Tra venerdì 5 e domenica 7 giugno sulla pista di Molfetta si sono tenuti i Campionati Italiani Allievi. Tra i migliori ragazzi provenienti da tutta Italia sono stati presenti anche 4 valdostani dell’Atletica Cogne Aosta.

Nicole Dellio (2007) ha corso i 100 m. In qualifica ha corso nella prima batteria ottenendo la terza posizione in un ottimo 12”22 con vento regolare migliorando il suo personale ottenuto quest’anno di 12”26. Il tempo le vale la qualifica per la finale B. In finale Dellio corre in 12”40 con vento nullo classificandosi 13a. Emiliano Vuillermoz, l’allenatore, commenta: “E’ da Febbraio che ha un problema al piede e questo le ha impedito di fare lavori un po’ più lunghi che le avrebbero permesso di affrontare il doppio turno in maniera competitiva. Ha dato abbastanza tutto in qualifica e in finale si è sentita un po’ pesante”.

Sylvie Vallet (2008) ha gareggiato sui 3000 m. La ragazza della Atletica Cogne Aosta al primo anno di categoria affrontava il suo terzo 3000 m di sempre. Ottiene un 6° posto in batteria con il rimato personale di 10’44”12 migliorando di 4” il tempo che le è valso il minimo di 10’48” ottenuto a Mondovì. Nella classifica totale è 20a. L’allenatore Michele Saba commenta: “Oggi la gara l’ha gestita perfettamente secondo me, peccato solo per il secondo km dove ha un po’ rallentato tant’è vero che ha fatto 3’30 il primo km, 3’44 il secondo e 3’30 l’ultimo finendo come al suo solito in maniera eccellente”.

Martina Milani (2007) ha corso nella prima serie degli 800 m concludendo in 4a posizione con i tempo di 2’21”02. Il tempo le permette di ottenere la 18a posizione nella classifica finale. L’allenatore Michele Saba commenta: “Oggi la gara così così nel senso che nessuno negli 800 femminili ha corso sui suoi tempi, hanno corso tutte più piano quindi anche lei non ha fatto il tempo che si aspettava. Oggi hanno influenzato molto le elevate temperature e il vento durante la gara che rendono sempre complicate queste distanze qui”

Matteo Pagliarin (2007) ha gareggiato sui 400 Hs H84. Pagliarin ha corso la distanza in 1’01”37 che gli è valso la 68a posizione. L’allenatore di Pagliarin, Emiliano Vuillermoz, commenta: “Ha sbagliato la ritmica e completamente 7° ostacolo. Era abbastanza fuori forma perché ha avuto un problema al ginocchio che gli ha impedito in queste ultime tre settimane di fare ostacoli, quindi, era da un po’ che non provava la ritmica”.



Campionat i Regionali Prove Multiple Cadetti/Cadette – Donnas

Sul campo Crestella di Donnas, domenica 5 luglio, si è svolto il campionato regionale di prove multiple per le categorie cadetti e cadette. Il programma gare prevedeva per la categoria cadetti un esathlon composto da 100hs, salto in alto,

lancio del giavellotto, salto in lungo, lancio del disco e 1000 m. Mentre, per la categoria cadette un pentathlon formato da 80hs, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo e 600 m.

Il titolo di campione regionale di esathlon cadetti va a Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) che con 2861 punti è il primo dei valdostani. Nella classifica generale è 4°. A seguirlo sia a livello valdostano che generale sono Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) con 2682 punti, medaglia d’argento e 5° posto generale, e Armin Blanc (2010, Atl Sandro Calvesi) con 2623 punti, 3° posto tra i valdostani e 6° nella classifica totale. Le prime tre posizioni a livello maschile sono occupate da Emanuele Barra (2009, G.S. Atletica Dolianova) 1° con 4344 punti, Riccardo Lupari (2009, Atl. Vignate) 2° con 3547 punti e Nicolo' Borello (2010, Atletica Rivarolo) 3° con 3372 punti

Il titolo regionale di pentathlon femminile, invece, è stato vinto da Carola Rosazza Buro (2010, Atletica Sandro Calvesi) con 2976 punti che ottiene la 4a posizione complessiva. Miriam Colosimo (2009, Atl Pont Donnas) si classifica al 2° posto in regione, 12° totale, con 2474 punti e Annachiara Rolfini (2010, Atl Pont Donnas) 3°, 13a con i fuori regione, con 2414 punti. Le prime tre posizioni a livello femminile sono occupate da Giorgia Trunfio (2009, Atl. Cairatese) 1a con 3563 punti, Eloise Vallet (2009, Atl. Savigliano A.S.D.) 2a con 3206 punti e Laura Porcu (2009, S G Amsicora) 3a con 3117 punti

Meeting Regionale delle Vacanze – Fossano (CN)

A Fossano si è svolto il Meeting Regionale delle Vacanze nel pomeriggio di domenica 7. Tra i partenti anche alcuni atleti valdostani.

Eleonora Foudraz (2001, Alt Sandro Calvesi) ha vinto la gara sui 400 m correndo in 55”27. Sulla stessa distanza Elisabetta Munari (2003, Atl Sandro Calvesi) si classifica 5a in 1’00”31. Sui 400 m piani al maschile hanno gareggiato Simone Bottan (1991, Battaglio CUS Torino), Joao Carlos Pina Barros (1999, Athletic club 96 Alperia) e Jean Marie Robbin (1998, Atletica Biotekna). 2° posto per Pina Barros in 48”83, mentre Bottan si classifica 3° in 49”36.

Maurizio Pascale (1994, Atl Sandro Calvesi) ha preso parte alla gara dei 100 m correndo in 11”56 e classificandosi 22°.