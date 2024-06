Due giovani rugbisti dello Stade Valdôtain raggiungono importanti traguardi nella loro carriera

La FIR, Federazione Italiana Rugby, ha formalizzato l’ammissione di Matteo Sebastiani a frequentare per la stagione sportiva 2024/2025 il Centro di Formazione Permanente U18 a Milano (Accademia Federale di Milano).

L’atleta Francesco Calosso, già in Accademia dal mese di settembre 2023, per la prossima stagione sportiva 2024/2025, giocherà presso il Club Sportif Bourgoin-Jallieu Rugby (Lione).

Sarà per Francesco un’occasione importante in quanto al mattino sarà impegnato al Centro Formazione per Tecnici, che ha come obiettivo appunto la formazione di futuri allenatori. Al pomeriggio invece si dedicherà alla sua crescita e formazione personale grazie al Centro Formazione per Giovani Talenti del Club.