Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero al «Teatro Vittoria» di Roma

Per Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero, le due allieve della scuola di danza “Institut de Danse du Val d’Aoste” diretta da Elena Aloisio, lo scorso fine settimana, dal 7 al 9 giugno a Roma, è stato particolarmente intenso ma anche ricco di soddisfazioni. Due sono stati gli appuntamenti a cui hanno partecipato: innanzi tutto il concorso nazionale “InFormazione Danza” e poi il Galà finale degli allievi iscritti al “Perfezionamento Coreutico Ballet Studio di IFD” con la presentazione dello spettacolo preparato durante gli incontri invernali, al “Teatro Vittoria”.

Numerosi sono stati i premi assegnati alle due ballerine valdostane.

Innanzi tutto il premio della critica assegnato dalla giuria a Sofia Maria Barmasse e poi, sempre Sofia, si è aggiudicata il 1° premio per l’assolo di danza classica (8-12 anni) con la Variazione "Clara" da Lo Schiaccianoci, preparata da Davide Vittorino, e il 1° premio per l’assolo di danza moderna (8-12 anni) con la Coreografia "In Viaggio" di Christian Carubelli.

Per quanto riguarda le allieve più grandi, dai 17 ai 20 anni, Luna Rainero ha vinto il 1° premio per l’assolo di danza moderna con la Coreografia "Legami" di Silvia Melis.

Molte sono state anche le borse di studio assegnate alle due ballerine della scuola di Saint Christophe: a Sofia Maria per lo stage “Summer Intensive” di Milano, a giugno, a Luna per lo stage “Narnia Dance Summer Intensive” di Terni, a luglio; entrambe inoltre si sono viste assegnare delle borse di studio, per lo stage internazionale “Emozioni in Danza” di Macerata, per la “Balai Summer Dance School” di Porto Torres e infine per la “Veneto Dance Award” di Mestre.

Insomma, una tre giorni davvero intensa per le due ballerine valdostane, che hanno concluso nel migliore dei modi il loro percorso biennale di perfezionamento coreutico.