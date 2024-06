“Sold Out” al Teatro Giacosa per il saggio-spettacolo dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Ancora una volta l’Institut de Danse du Val d’Aoste ha fatto il tutto esaurito, quest’anno al Teatro Giacosa, per il saggio che, come di consuetudine, conclude l’anno coreutico dei corsi e che ha visto come protagonisti ballerine e ballerini dai 4 anni e oltre. È stato davvero uno spettacolo piacevole che ha entusiasmato il pubblico presente, tra genitori, parenti, amici o semplici appassionati di questa arte meravigliosa che è la danza. Il saggio, che aveva come titolo “Le quattro Stagioni”, è stato un susseguirsi incalzante di coreografie, tra musica e luci colorate, che ha visto 60 ballerini dell’Institut de Danse alternarsi sul palco in uno sfavillio di costumi.

Seguendo come filo conduttore la famosa opera di Antonio Vivaldi, gli allievi della scuola di Saint Christophe hanno presentato 40 coreografie, spaziando tra la danza classica, quella moderna e la danza contemporanea, preparati con grande competenza ed enorme passione dalle loro maestre e dai loro maestri. Lo spettacolo è durato circa due ore, con un breve intervallo, ed è terminato con i saluti finali di tutti i partecipanti, insegnanti compresi, che hanno ballato sulle note di “Ma non tutta la vita” dei “Ricchi e Poveri”.

L’appuntamento è per il mese di settembre con la nuova stagione dei corsi di danza.

Gli allievi :

Amélie Arlian, Sofia Maria Barmasse, Serena Bergonzo, Annie Bétemps, Lorenzo Bianchi, Antonia Bilanzuoli, Vincenza Bilanzuoli, Aimée Bionaz, Gaia Boero, Eloane Bonnet, Mia Brunello, Vittoria Brunet, Emma Caglià, Andrea Marta Caldarelli, Aurora Capano, Matilde Valentina Cascino, Celeste Castagnola, Adele Centelleghe, Martina Antonia Condurro, Eva Del Frate, Anna Dello Iacolo, Laetitia Désaymonet, Lisianne Diotri, Bianca Donati, Margot Fadda, Margherita Fea, Matilde Foletto, Sofia Furfaro, Alice Giacomazzi, Giada Gruppuso, Anna Flora Greco, Alessia La Spina, Elena La Spina, Evelyn Letey, Giulia Licata, Sofia Locci, Asia Maio, Gaia Martinelli, Arianna Meligrana, Alice Menegazzi, Manon Montrosset, Alessia Musilli, Asia Pession, Lucia Piatti, Luna Rainero, Gloria Raso, Ludovica Renda, Martina Roscio, Noemi Rossi, Sofia Scollica, Sveva Sebastiani, Serena Spanò, Alice Susanna, Giulia Susanna, Alice Uccelli, Maria Venuti, Martina Vigliocco, Francesca Violante, Kuokuo Yu, Cecilia Zoppo

Gli insegnanti :

Elena Aloisio, Margot Blanc, Christian Carubelli, Raffaella Giangualano (Registered RAD Teacher), Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Lilia Nugara, Elena Pisu, Dorothy Rollandin, Alice Susanna (Assistente), Davide Vittorino