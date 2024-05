Quattro premi per le ballerine dell’Area Danza Aosta al concorso internazionale "Savona International Dance Competition” 

Ancora prestigiose conferme per le danzatrici dell’a.s.d. Area Danza Aosta che domenica 12 maggio hanno conquistato quattro premi al concorso internazionale “Savona International Dance Competition” vincendo quattro premi ed importanti riconoscimenti. Dieci le ballerine aostane che si sono esibite nella splendida cornice del teatro Chiabrera di Savona davanti ad un'autorevole giuria composta dal direttore artistico del concorso Mauro Astolfi coreografo internazionale, fondatore della compagnia Spellbound Contemporary Ballet e direttore artistico del dipartimento del Centro D.A.F.

Laura Comi già direttrice della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Ricardo Fernando direttore artistico Staatstheater Augsburg, Natalie Wagner direttore artistico teatro Landesbuhnen e Manuela Verna organizzatrice di eventi di danza e teatro. A salire sul palco per le premiazioni sono state Weronika Bredy, Clarissa Fanny e Chloà Gerbaz a cui è stato assegnato il Primo Premio con la coreografia “Wolves” nella categoria gruppi allievi contemporaneo.

Emilie Ronc ha ricevuto il Secondo Premio con “Prelude in E Minor” nella categoria solisti junior contemporaneo. Ancora un Secondo Premio assegnato sempre ad Emilie Ronc in coppia con Marina Valerioti con “In_Contrasto” categoria passi a due contemporaneo. Successivamente a salire sul palco sono state Emma Bidoia, Benedetta Di Pinto, Marcella Fanny, Viola Mistretta, Giada Pace, Emilie Ronc e Marina Valerioti che hanno vinto il Terzo Premio con la coreografia “Vertigo”.

I riconoscimenti sono stati impreziositi da Mauro Astolfi, uno degli autori più rappresentativi della scena contemporanea europea che ha voluto dare ad Emilie Ronc l’invito diretto all’audizione per l’ingresso al D.A.F. Dance Arts Fasculty – Progetto Internazionale di danza e Arti Performative-Università della Danza a Roma unitamente alla Borsa di Studio per “Wolves” e menzione speciale ad Area Danza Aosta per l’evento “Roma Estate Dance International” specificando che è la prima volta che ha assegnato il suo invito esteso ad un’intera scuola apprezzandone la qualità del lavoro svolto e del livello di formazione delle allieve. A concludere della manifestazione è stata l’assegnazione del Premio Speciale alla scuola aostana “Stile in Scena”.

“Abbiamo vissuto una giornata intensa che ha visto la partecipazione di tante scuole rinomate provenienti da Italia e Francia - sottolinea Marinella Gloriati che ha firmato le coreografie – i risultati ottenuti vanno ad impreziosire il medagliere della scuola. Tutte "tappe" che le giovani ballerine dell'Area Danza Aosta hanno superato brillantemente, riuscendo alla fine ad essere sempre protagoniste nelle loro categorie”.

La scuola proseguirà la propria attività di studio anche nei mesi estivi con le “Summer”, settimane dedicate al perfezionamento della danza classica, contemporanea e preparazione ai concorsi e audizioni. Area Danza Aosta svolge i propri corsi a partire dai 4 anni di età presso Sam Latin Dance in Loc.La Maladiére 35 a St. Christophe.

Per informazioni è possibile inviare email all’indirizzo areadanzaosta@gmail.com oppure chiamare il numero 338.2922300. Per i corsi caraibici contattare il numero 338.1756838