L’Institut de Danse du Val d’Aoste tra Roma e Arezzo

Il gruppo CAB - Da sx, la prima in piedi Serena Spanò e la seconda in ginocchio Maria Venuti

L’Institut de Danse du Val d’Aoste, con 4 sue allieve, è stato protagonista negli ultimi due fine settimana, prima a Roma e poi ad Arezzo, in due progetti di danza sotto la guida esperta di maestri di valore nazionale. Nella capitale, Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero hanno proseguito il loro perfezionamento coreutico nell’ambito del percorso biennale organizzato dal centro professionale “InFormazione Danza - Ballet Studio”.

Luna e Sofia Maria con il maestro Iagulli

Le nostre ballerine hanno seguito lezioni di classico, moderno e contemporaneo con gli insegnanti Amedeo Iagulli e Valeria Santoro, in preparazione dello spettacolo di giugno, ma anche una lezione di anatomia, sempre con il maestro Iagulli.

Nella cittadina toscana, invece, le ballerine valdostane, Serena Spanò e Maria Venuti (assente per indisposizione Maria Antonia Condurro), hanno continuato il loro percorso coreutico di formazione denominato “CAB, Collettivo Arezzo Ballet”, riservato a 16 danzatori e danzatrici di tutta la penisola. Le allieve dell'Institut hanno seguito lezioni di classico con la maestra Stefania Pace e di urban contemporary con il maestro Luca Lupi. Tutte e tre le ragazze si sono poi viste assegnare delle borse di studio per lo stage estivo che si svolgerà dal 20 al 28 luglio ad Arezzo e per il "Dance Festival Coreografico" di Francoforte.