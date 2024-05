Dall'Area Danza Aosta al Teatro degli Arcimboldi di Milano: il successo di Federica Di Maggio

Dalla Valle d'Aosta al prestigioso Teatro degli Arcimboldi di Milano. E' questa l'entusiasmante esperienza che vivrà Federica Di Maggio di 18 anni, allieva di talento dell'a.s.d. Area Danza Aosta che sabato 4 maggio presso lo storico Istituto delle Marcelline di Milano è stata selezionata superando l’audizione per essere ammessa alla prestigiosa formazione TAM presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano in collaborazione con l’Accademia Ucraina di Balletto.

Si tratta di un triennio di alta formazione professionale ad indirizzo contemporaneo. Federica durante l’audizione ha superato tutte le prove consistenti nelle esecuzioni di lezioni di danza classica e contemporanea ed "sbaragliato le concorrenti" convincendo ulteriormente il corpo docente con l’interpretazione dell’assolo intitolato “Am Abend”.

La coreografia porta la “firma” di Marinella Gloriati che ha seguito negli anni il percorso formativo e preparato personalmente per l’audizione la giovane danzatrice aostana. "Questo importantissimo risultato - afferma Marinella Gloriati, - unitamente ai numerosi premi e riconoscimenti precedentemente ottenuti permetterà alla nostra ballerina di affinare ed accrescere la propria esperienza artistica e professionale confermando altresì l'indirizzo che ci caratterizza: essere una scuola di formazione altamente qualificata che nel corso degli anni ha saputo accompagnare i propri allievi ad ottenere risultati significativi in molti concorsi e ad avviarsi alla carriera professionale nel mondo della danza”.

Area Danza Aosta svolge la propria attività formativa a partire dai 4 anni di età presso Sam Latin Dance in Loc. La Maladiére 35 a St. Christophe. Per informazioni è possibile inviare email all’indirizzo areadanzaosta@gmail.com oppure chiamare il numero 338.2922300. Per i corsi caraibici contattare il numero 338.1756838