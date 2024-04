Al Concorso Nazionale di Voghera primo premio per le allieve dell’Area Danza Aosta

Quarta esibizione e sei importanti premi precedentemente conquistati per tre allieve dell’a.s.d. Area Danza Aosta, si tratta di Clarissa Fanny, Chloè Gerbaz di 11 anni e Weronika Bredy 12 anni, impegnate giovedì scorso 25 aprile sul palco del “Concorso Nazionale di Danza” che si è tenuto presso il Palaoltepò a Voghera (PV).

L’evento è stato organizzato e diretto da Dario Laffranchi che ha presentato la prestigiosa giuria formata da Raffaele Paganini étoile di balletto classico e attore teatrale, Franco Miseria coreografo nei principali programmi tv rai e Mediaset, Daniel Tinazzi direttore dell’Accademia fiorentina Opus Ballet e Alessandro Armanni danzatore e coreografo Hip Hop.

I giurati hanno accolto sul palco le piccole allieve della scuola aostana per consegnare il Primo Premio nella categoria gruppi contemporaneo baby e children con la coreografia di Marinella Gloriati intitolata “Wolves”. "Questo ennesimo risultato ottenuto in terra lombarda - sottolinea Marinella Gloriati - rappresenta il coronamento di molti mesi di impegno appassionato per le tre ballerine che, essendo fra le più giovani hanno superato questa prova dimostrando di avere tutte le carte in regola per affrontare le sfide più impegnative nel campo della danza".

Area Danza Aosta svolge i propri corsi a partire dai 4 anni di età presso Sam Latin Dance in Loc. La Maladiére 35 a St. Christophe.

