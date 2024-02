Kriska Academy Asd di Quart al concorso Sanremo Jukebox

Cinque talentuose allieve della Kriska Academy Asd di Quart: Giachino Valentina, Arianna Cerana, Rebecca Fazari, Matilde Borga e la giovane Valeria Budroni, di soli 10 anni sono state selezionate per la finale del prestigioso evento nazionale Sanremo Jukebox, ideato e prodotto da Moreno De Ros.

Seguite dalle esperte Vocal Coach Katia Guidi e Kristel Guidi, sono state scelte per la finale del concorso, che gode del patrocinio ufficiale di Casa Sanremo Rai, rappresenta una significativa vetrina per talenti provenienti da ogni parte d'Italia, i quali si esibiranno di fronte a una giuria composta da produttori discografici e personalità di spicco nel mondo dello spettacolo.

Per la Kriska Academy Asd di Quart, questa opportunità è motivo di grande orgoglio. L'accoglienza riservata alle allieve selezionate è un riconoscimento del loro impegno, studio e determinazione. La scuola, descritta come una grande famiglia, celebra i successi degli allievi con soddisfazione.

Le insegnanti Katia e Kristel commentano entusiaste: "Dopo tanti anni di impegno, siamo felici di ricevere questo importante riconoscimento per noi insegnanti, per gli allievi e per le loro famiglie. Aggiungiamo questo prestigioso evento alla lista dei meravigliosi risultati ottenuti nel corso degli anni, risultati che rimarranno nei cuori di tutti noi.

Le prossime settimane vedranno la scuola impegnata in numerosi altri appuntamenti, stage e competizioni, coinvolgendo anche i talentuosi ballerini della Kriska Academy Asd di Quart.