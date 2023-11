Cervino Matterhorn Ultra Race si sposta dal 26 al 28 luglio

La terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race si disputerà dal 26 al 28 luglio 2024; l’evento che ha come protagonista il Cervino e che passa sui sentieri di Italia e Svizzera, si sposta avanti di sette giorni rispetto alla data lanciata a conclusione della passata edizione.

Oltre alla nuova data, ai piedi della Gran Becca non mancano le novità. La 173 chilometri (12.100 metri di dislivello positivo) potrà infatti essere corsa individualmente oppure a coppie, sotto forma di staffetta. Il primo concorrente partirà da Breuil-Cervinia e si fermerà alla base vita di Zinal (74 chilometri), dove darà il cambio al compagno di avventura che percorrerà gli ultimi 99 chilometri per fare ritorno a Breuil-Cervinia.

La seconda novità riguarda le iscrizioni, che apriranno alle 8 di venerdì 8 dicembre con quote in promozione solo per il primo periodo. Sino a fine anno la partecipazione singola avrà un costo di 280 euro, che diventerà di 340 euro tra il 1° gennaio e il 1° marzo per poi aumentare a 380 euro. Due le quote previste per la gara a coppie: 280 euro fino al 1° marzo e 380 euro fino a chiusura iscrizione, incluso il trasferimento in bus privato tra Breuil-Cervinia e Zinal e viceversa.

Confermate tutte le altre prove del programma. A fine luglio gli sportivi potranno dunque scegliere anche tra la 55 chilometri dell’Ultra Trail Cervino Matterhorn, disegnata ugualmente tra l’Italia e la Svizzera, il Trail K28 e il Trail K16. Le iscrizioni a queste tre prove apriranno nei primi mesi del nuovo anno.